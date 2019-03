Padres de Allariz reclaman más aulas y un horario único

El cambio del horario escolar en los meses de junio y septiembre y la ampliación de las líneas de Infantil y Primaria del colegio Padre Feijoo de Allariz centraron esta semana la reunión mantenida por varios representantes de la Asociación de Nais e Pais Airiña con la jefa territorial de Educación y responsables provinciales de la gestión del transporte escolar. Tras la misma, desde el Anpa Airiña trasmitieron las "boas sensacións" recibidas desde la jefatura provincial con respecto al cambio de hora, que persigue homogeneizar el horario durante todo el curso. "Dende a xefatura transmitíronnos que apoian e tamén solicitaron este cambio, pero alegando a necesidade do consecuente cambio nas liñas de autobús dependentes tamén de Mobilidade, supeditando a concesión final a entes superiores", reproducían desde Airiña, debiendo esperar a la aprobación definitiva del plan de transporte.

En cuanto a la apertura de nuevas líneas en las aulas que hoy están en el límite del ratio que permite la ley, cuatro según Airiña, "a xefa territorial transmitiunos que están a traballar sobre o tema e que son conscientes do problema polo que tentarán solventalo, pero que ate o mes de xuño, ou maio si puideran, non se confirmarán as liñas para o vindeiro curso", apuntaron. Desde el Anpa valoran positivamente ciertos aspectos de esta reunión "pero precisamos que as boas palabras cristalicen en feitos" y no dudan en que tomarán las acciones oportunas si sus peticiones no se materializan.