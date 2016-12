PP y BNG se enfrentan por la regularización catastral en Allariz

El PP de Allariz no consiguió sacar adelante la moción sobre la revisión catastral presentada ayer al pleno de la Corporación, que si aprobó una propuesta del BNG instando a la derogación total de la LOMCE. Muy críticos con la gestión realizada por los nacionalistas, los populares perseguían lograr el apoyo de todos los partidos para solicitar a Catastro una revisión de la regularización hecha entre 2011 y 2014 para dar de baja las construcciones ruinosas, la anulación de los valores catastrales que entrará en vigor en 2017 y la revisión de la antigüedad de las edificaciones para evitar que los valores catastrales sean superiores a los del mercado. Una actualización que, en la última década y según el PP, ha duplicado el número de recibos e incrementado en un millón de euros los ingresos por el IBI.

Los valores en Allariz "non están por riba do valor do mercado", negaba el alcalde, Francisco García, que aseguró que se mantienen por debajo del 50%. Los nacionalistas defendieron que la "revalorización da propiedade foi real" en Allariz. En este sentido, el regidor aclaró que el incremento de la recaudación en esta partida "foi froito da incorporación dos inmobles construídos de novo ou rehabilitados" y, en cuanto a la regularización realizada en los últimos años, "foron 666 unidades e non son galiñeiros". García también detalló que el aumento de recibos (de 9.100 en 2006 a 17.000 en 2016) obedece al fraccionamiento del pago.