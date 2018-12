El plan de gestión del Xurés no saldrá a exposición hasta 2019

La elaboración de un documento de consenso que marque las reglas del juego dentro del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés es el objetivo que se ha marcado Ángeles Vázquez a la hora de liderar la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del espacio natural protegido que conforman los concellos de Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios y Muíños.

El texto, tal y como reconoció este miércoles la conselleira en su visita a la sede del parque en Lobios, está en "un punto de inflexión" y no va al ritmo que le gustaría, de ahí la necesidad de retomar contactos con los representantes públicos y privados de cara a su exposición pública el próximo año. "Ten que ser por consenso, para que salgan as cousas ben, e tamén a protección da parte natural, paisaxística, arqueolóxica temos que facela compatible a preservación co desenvolvemento económico da zona", apuntaba consciente de la necesidad de contar con la implicación y respaldo de los propietarios del monte "porque eles son parte activa" del territorio.

Vázquez se reunió con los alcaldes y representantes locales para conocer sus impresiones e inquietudes

Estos le transmitieron necesidades comunes relacionadas con temas de promoción, rutas o coordinación de proyectos, así como la sensación de desapego hacia al parque que, de un tiempo a esta parte, parece haberse instalado en una parte importante de la población.

Otra de las preocupaciones de los alcaldes y colectivos locales, la que hace referencia a la figura de un director o interlocutor válido para el día a día en el territorio, será solventado según adelantó Vázquez, con la licitación de la plaza de jefe de área. "Salvado o escollo a nivel administrativo, é moi importante a nivel coordinación e de organización ir dotando aos parques do persoal necesario para preservar, conservar e tamén para controlar", dijo Vázquez, quien confía en que el proceso se abra antes de final de año y, de cara al futuro, ir incrementado la plantilla del Xurés que, a día de hoy y contando con el personal adscrito al Distrito Forestal y a la delegación de Ourense, ronda las 30 personas.

En el transcurso de la visita, la conselleira de Medio Ambiente aseguró que el Xurés, el mayor parque gallego en extensión, tendrá un protagonismo especial en el reparto de fondos de la Dirección xeral de Patrimonio Natural. "O Goberno galego é consciente da importancia deste espazo natural protexido e por iso está comprometido coa súa protección e conservación, tal e como demostran os investimentos realizados en 2018", dijo en referencia al casi millón de euros destinados a inversiones propias y a subvenciones públicas y privadas. "Temos que facer deste parque o tractor da economía dos seis concellos que o conforman", enfatizó.

A vueltas con la pasarela de Vilameá

La visita de Ángeles Vázquez a Lobios sirvió para confirmar que, tras varios retrasos, el año que viene se volverá a abrir al público la ruta de Os Muíños una vez que se acometa la instalación de la pasarela sobre el río Vilameá (Lobios). La conselleira aseguró que la pasarela de madera de pino, de 18 metros de largo que salva una altitud de 10 metros, ya está construída "pero é necesario que veñan 10 días bos para poder colocala in situ", dijo la máxima responsable de Medio Ambiente sobre una actuación que ha costado más de 83.000 euros a las arcas públicas.

La infraestructura, muy demandada por la administración local que preside Mari Carmen Yáñez, representa un ejemplo más de la importancia de la recuperación del patrimonio para poner en valor y divulgar este espacio protegido que, año a año, va creciendo en interés y también en número de visitantes. "O número de persoas que visitan o Xurés vai aumentando, este ano alcanzou os 24.000 e temos que seguir traballando para seguir promocionando e coidando o parque", dijo Vázquez sobre un espacio con diversas figuras de protección donde están censadas más de 30 especies de mamíferos y 150 aves, además de un importante patrimonio arqueológico, etnográfico e histórico.