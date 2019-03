David Outomuro vuelve a ser candidato en A Merca

Outomuro señaló que el principal problema del municipio "é a transparencia e a democratización do concello, xa que en A Merca foron sempre moi remisos a iso e utilizaron o concello con fins partidistas e coma unha oficina de colocación na que dar traballo a súa xente", dijo, para acto seguido apuntar como, después de ocho años de reivindicaciones "o mes pasado por fin conseguimos que se regule a situación laboral dos traballadores do concello, que foron en moitos casos contratados a dedo no seu día e renovando ano a ano e agora sairá unha oferta de emprego, da que iso si, estamos agardando polas bases, para que non se trate dun concurso público a medida".