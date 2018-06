O festival Rebulir abre o prazo para o envío de candidaturas

O Festival Rebulir acaba de abrir o prazo de envío de candidaturas para esta edición do 2018.

As tres categorías posibles son "Música galega", "Homenaxe" e "Artes escénicas/Patrimonio", e só está permitido enviar solicitudes para un terceiro, particular ou colectivo. O xurado decidirá, a partir do 15 de xullo, último día de recepción, os premiados.

A gala final celebrarase o próximo 22 de decembro.