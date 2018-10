Las cruces se multiplican en la provincia

Todo buen "thriller" que se precie cuenta con una segunda parte, y "los creadores" del misterio de las cruces blancas de Porqueira parecen haber llevado a cabo una nueva entrega de su film de intriga en los concellos de Cartelle y Toén, aunque, todo sea dicho, generando bastante menos revuelo que en la comarca de A Limia. ¿Las protagonistas? Las mismas: dos mujeres. ¿Su rastro? Una cruz blanca pintada en la carretera y de idénticas dimensiones a las que se dibujaron en A Forxa. ¿El motivo? Todavía sin resolver, aunque las teorías que cobran mayor peso están relacionadas con un estudio topográfico o con fines religiosos, nada que pueda preocupar, en todo caso, a la ciudadanía.

Sin embargo, el alcalde de Cartelle, Jaime Sousa; la regidora de Porqueira, Susana Vázquez, y el primer edil de Toén, Amancio Cid, mueven hilos para dar con una explicación a estos hechos, pues aseguran que en sus Concellos no existía ninguna petición expresa para realizar estas pintadas. La Guardia Civil de Xinzo sigue investigando lo sucedido aunque descarta cualquier motivo que deba generar alarma o preocupación.

En Cartelle, las pinturas aparecieron en A Seara y en el lugar de Parbón, en Sande. Dos mujeres, de las que ya circula una fotografía y que dejaron su impronta en Trelle (Toén), pueden ser las autoras. "Hacemos lo que nos mandan", respondieron ambas, supuestamente, a uno de los vecinos que les preguntó a qué se debían estas intervenciones en la vía pública.

Durante estos días, las redes sociales arrojaron otras teorías: "Son los del catastro, para tener localizada la zona desde el aire", apuntaba un internauta. Otros mostraban su preocupación porque estas marcas tuviesen algún fin delictivo. "Estamos cerca de encontrar una respuesta", apuntó el regidor de Cartelle. "Estas pinturas no se suelen hacer para ninguna revisión catastral, que ya concluyó hace mes y medio, ni para concentraciones parcelarias. La forma tampoco me parece religiosa", añadió Sousa, quien manifestó que sus vecinos "no le dieron demasiada importancia", ya que, a veces, "las calles presentan marcas, o flechas de las carreras". Sin embargo, el alcalde matizó que ese tipo de simbología nunca había aparecido en el concello. En Toén, Amancio Cid, recalcó la necesidad de no generar alarma, aunque explicó que el lunes decidirán qué hacer con las pinturas; es decir, si borrarlas o no.

La regidora de Porqueira, quien manifestó este viernes que nadie se había puesto en contacto con ella para darle una explicación, sí decidió hacer desaparecer las marcas el pasado miércoles ante la inquietud de sus vecinos. "Supe, por comentarios en internet, que habían aparecido en más sitios. Algunos amigos me llamaron preocupados, pero nadie se puso en contacto conmigo para darme una explicación", apuntó Vázquez.

Sea como fuere, y con las pistas que ya existen, parece que el último capítulo de este "thriller" está a punto de proyectarse.