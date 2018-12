“Oscar" para un queso de cabra

En O Tellado no hay cabras, pero la leche producida por estos animales y adquirida a pequeños ganaderos ha servido a la familia Feijóo para elaborar un queso que acaba de obtener la medalla de plata de los "Cheese Word Awards", celebrados recientemente en Noruega.

Se trata de una pieza de cabra semicurada en bodega, que apenas lleva un año en el mercado, pero que se ha metido en el bolsillo al jurado de los "Óscar" de los quesos. "Eu non contaba para nada con este premio, ademáis de ser a primeira vez que nos presentamos a un certame. Decidín mandalo por probar, para saber onde estabamos, non había nada que perder!", comenta Julio Alonso Feijóo, la quinta generación de una familia que tiene el queso por bandera, y una producción anual cercana a los 90.000 kilos distribuidos entre distintas variedades de semicurados, maduros, mezcla, de tetilla o requesón. "Facer queixo non é difícil, o gran reto é facelo mellor que os demais", matizaba .

El laureado queso semicurado de cabra en bodega es una de las últimas incorporaciones a la familia. Una pieza con un corazón semicremoso y un sabor muy intenso "a cabra, a palla, a cortello", describe Alonso Feijóo, quien reconoce que, a pesar de que la idea de su comercialización partió de clientes de Santiago, Madrid o Barcelona, interesados en probar nuevos productos, "a receita é a da casa de toda a vida, a que facía a miña avoa cos 10-15 litros de leite de cabra que lle ofrecían ao meu avó cando ía buscar a de vaca", apunta.

Casi setenta años lleva Quesos Feijóo elaborando productos del país en un pequeño valle del antiguo Concello de Acevedo do Río (anexionado a Celanova en 1968). "Espero que a empresa chegue aos 100 anos, porque eu quérome xubilar aquí!", bromea este ingeniero técnico agrícola.

Generaciones

Una profesión que se metió en la familia por la "lareira" de Talita Hierro García y que, año a año, generación tras generación, se ha hecho un hueco en la mesa de los celanoveses, pero también en los hogares y restaurantes de diferentes puntos de Galicia, Barcelona, Madrid y mismo del norte de Europa. con una creciente cartera de clientes de Alemania, Italia y Suiza. "Un dos meus desexos, ademáis de ver a Quesos Feijóo nalgunha das grandes cadeas de alimentación asentadas na zona, é levalos a Sudamérica. Hai moitos veciños emigrados en Arxentina, Chile ou Venezuela e gustaríame que os puidesen comprar alí para volver degustar os produtos que un día tiveron que deixar atrás", desvela Julio Alonso.

La vinculación de los Feijóo con la tierra va más allá de llevar casi 70 años en el mismo lugar del rural celanovés. "Igual que o Roquefort está vinculado a unha rexión concreta de Francia, buscamos que os nosos produtos estean ligados a Celanova, porque aquí temos un clima, unha temperatura, unha humidade diferente que deixan o selo nos nosos queixos", apunta este celanovés, quien lamenta el declive del sector primario en la comarca: "Dáme moita pena ver que isto, que toda a vida foi unha terra de queixos, perdeuse".