Caras nuevas en Espiñedo: Rui Santos e Iago Fernández

El Arenteiro empieza a confeccionar la plantilla para la próxima temporada. Y este año con tiempo suficiente, algo que no tuvo la pasada, que tuvo que esperar hasta primeros de julio para saber en que categoría iba a jugar.

Tras confirmarse la continuidad del cuerpo técnico, encabezado por Manel Vázquez, ya se han puesto manos a la obra para realizar un equipo de garantías de cara al próximo curso.

Los dos primeros fichajes fueron presentados en la tarde de ayer en Espiñedo. Se trata del portero portugués Rui Filipe Ferreira dos Santos, conocido como Rui Santos, que fue una de las sensaciones de la pasada liga en el Barbadás, donde cuajó una gran temporada en su primera experiencia en el fútbol español. Tiene 29 años y fue titular en 37 encuentros con los azulones. El nuevo meta de los verdes se mostraba "muy contento de fichar por un equipo de la entidad del Arenteiro que además cuenta con una gran afición". Esta será la segunda temporada del luso en el fútbol español. De la experiencia en Barbadás afirmaba estar "muy satisfecho del trato que me dispensaron aunque me marché con la pena de no haber podido lograr la salvación", y finalizó afirmando que "de cara al futuro espero repetir la buena temporada que pienso que hice el año pasado. Llego con mucha ilusión, con ganas de hacerlo bien y de tratar de ser lo más competitivo posible para ayudar al equipo a lograr los objetivos".

La otra incorporación es la del defensa ourensano Iago Fernández, que también estuvo en el Barbadás, aunque en su caso, tras la llegada de Juanjo Vilachá y por motivos laborales, decidió dejar el equipo. Hasta su salida había participado en 16 partidos. Se trata de un jugador que conoce bien Manel Vázquez, que ya lo tuvo a sus ordenes en el Ourense B en la temporada 2013-2014, Precisamente por aquel entonces, Iago había llegado a debutar con el primer equipo en Segunda B y en la Copa Federación, competición en la que se habían proclamado campeones. Antes de Barbadás, estuvo dos temporadas en el Verín, una de ellas en Tercera división. Precisamente la llamada del técnico de los verdes fue el principal motivo para su fichaje. "Cuando me llamó Manel no lo dudé. Siempre me demostró total confianza y tenía muchas ganas de volver a jugar con él". Sobre el equipo verde afirmó que "es un club con mucha solera y tradición y las veces que vine jugar a Espiñedo me llamó la atención el gran apoyo que tiene de sus aficionados. Vengo con mucha motivación e ilusión y también con muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol".

A mayores, desde el club de Espiñedo ya han confirmado la renovación de cinco jugadores. Se trata de los defensas Adrián Padrón y Pol, los centrocampistas Adil Souassi y Álex Bardelás; y el delantero goleador Igor Sevivas.

Las bajas

Por el momento, cinco jugadores han causado baja en el equipo. Se trata del portero Álex Taboada, los defensas Saúl y Marcos Vilachá; y del delantero santiagués Martín González. La quinta salida ha sido la que más ha llamado la atención. Después de dos temporadas, Rubén Arce ha decidido dejar el equipo de Manel Vázquez. En principio y a falta de confirmación oficial, el delantero jugará la próxima campaña en la UD Ourense a las órdenes de Fernando Currás.