David Pérez inicia un ambicioso proyecto al frente del Trives

El Trives, que descendió al grupo X de Tercera Galicia, apostó esta temporada por David Pérez, que colgara las botas en el Rúa. "Cuando me llamaron me expusieron que esto no era para un año, sino un proyecto para que en cuatro o cinco temporadas el club pueda luchar por estar en Primera Galicia, donde nunca llegó a jugar".

Pleno de victorias en el arranque del equipo. "Este año el objetivo no es el ascenso, ya se lo dije a los jugadores, aquí lo que se va a intentar es formar una base. Tácticamente el equipo estaba perdido pero ahora van cogiendo unas pautas. Aunque sea la última categoría del fútbol federado hay que ir poco a poco sin renunciar a nada"

De más a menos

La progresión del Trives en este arranque fue para el técnico de más a menos. "El primer partido lo jugamos de forma espectacular a pesar de mis miedos, pero no así el último a nivel táctico a pesar de golear por 1-6 ".