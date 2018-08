Pablo Pérez, nuevo jugador del Ourense CF

El Ourense CF incorporó en la tarde de este sábado un nuevo fichaje a su plantel. Se trata del jugador ourensano Pablo Pérez Blanco, (Verín, 1994). Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Verín desde donde se fue al Celta. Tras llegar a su filial abandonó la disciplina celeste para jugar entre otros equipos en el Somozas, Jumilla, Palencia y Arenas de Getxo. Pablo Pérez que ayer ya disputó sus primeros minutos con su nuevo equipo reconoció que "mi idea inicial era jugar en Segunda B y tenía claro que de ser en Tercera iba a ser en casa" y ofertas no le faltaron. Arenteiro y UD Ourense también se interesaron por él. "Estoy muy agradecido a todos, pero el Ourense CF fue el que apostó por mí desde el principio y el proyecto que me presentaron me ilusionó mucho".