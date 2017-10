Es el capitán del Barco y la prolongación del entrenador sobre el campo.

Se trata de Rubén García Martínez, que después de 17 temporadas como profesional, tomó la decisión de regresar a casa para ir poniendo punto y final a su carrera. Casi sin darse cuenta ya cumple la tercera campaña en un equipo con el que sueña jugar una promoción de ascenso.

Un año en el que se encuentra muy gusto y en un buen momento de forma. Algo que le hace replantearse la retirada, "la verdad es que cuando volví para el Barco lo hice con la idea de que iba a ser mi último equipo en activo y a día de hoy sigo pensando lo mismo. Me gusta mucho el fútbol, pero ahora mismo empiezo a tener otras prioridades. Necesito tiempo para disfrutar del resto de la vida, algo difícil como jugador".

Y lo explica: "Estuve 17 años como profesional y al final se hace muy largo. Me fuí de Ourense con 16 años y voy a cumplir 20 sin parar. Es verdad que es muy bonito, pero para estar al máximo nivel tienes que sacrificarte mucho".

Bien es cierto que con la temporada que esta llevando acabo el Barco se hace más llevadero el sacrificio. Una temporada que, por el momento, está saliendo redonda. Rubén reconoce que "en pretemporada, a medida que llegaban los fichajes me iba ilusionando cada vez más. No es que el año pasado no hubiera buen equipo, pero las lesiones nos condicionaron mucho. Tenemos una plantilla mucho más compensada y completa. Se percibe en los entrenamientos, con un nivel muy alto y mucha competencia".

Ese puede ser uno de los secretos del buen comienzo del equipo de Javi Rey. Aunque el capitán del equipo añade otro. "Tenemos un grupo muy sano, nos llevamos todos muy bien y eso se traslada al terreno de juego. El que no juega aprieta mucho durante la semana en vez de poner malas caras y levantar el pie. Aunque está claro que tenemos jugadores con mucha calidad y muchos argumentos, que solo con el trabajo no es suficiente".

La buena trayectoria en estas diez primeras jornadas le invitan al optimismo. "Estamos rindiendo a buen nivel. Es cierto que queda mucho todavía, pero los 21 puntos que tenemos ya no nos los quita nadie", afirmó Rubén García.

Un jugador que no esconde que "bajo mi punto de vista el objetivo tiene que ser estar entre los ocho primeros y pelear por los puestos de play off. Y es que si digo a estas alturas que el objetivo es la salvación te estaría engañando".

Solidez defensiva

Uno de los secretos del equipo es la solidez defensiva que alcanzó esta temporada. Campaña tras campaña, pese a los muchos goles que siempre marcábamos, pagábamos muy caro la falta de equilibrio". Este año la cosa ha cambiado y Rubén García tiene claro el motivo. "El mayor mérito es del técnico. Le da mucha importancia y lo trabaja mucho. Las cosas no salen por casualidad, además los jugadores que han llegado nuevos lo cogieron muy bien. Los números no engañan, el equipo esta muy compacto, sabemos lo que queremos y esa es la clave. Calidad y mucho trabajo".

Por último el capitán del equipo rojillo tiene un deseo que espera ver cumplido. "Firmo jugar la promoción con los ojos cerrados. Jugé siete fases de ascenso a Segunda División pero si este año la pudiera jugar con el Barco para mí sería el logró más grande conseguido en el mundo del fútbol. Sería la guinda al pastel de mi carrera deportiva". Palabra de un jugador elegante y con clase dentro y fuera del campo.

Dos días de descanso más que merecidos tras ganar al Compos

El Barco sigue celebrando su gran inicio de temporada, que culminó con tres victorias en los últimos siete días. Algo que le ha colocado en la segunda posición de la clasificación a cuatro puntos del líder Silva.

Esta buena actuación propició que el técnico barquense haya tomado la determinación de darle dos días de descanso a la plantilla para desconectar. Mañana miércoles regresarán a los entrenamientos para preparar el partido del domingo en Calabagueiros, donde recibirán al Cultural Areas desde las cinco y cuarto de la tarde.