Un siglo de atletismo autonómico

Regresa el Foro La Región y lo hace con la actividad atlética como gran protagonista. "1916-2016: 100 años de atletismo en Galicia". Es el título de la charla-coloquio de esta tarde en el Liceo de Ourense, a partir de las 20,15 horas, y con asistencia gratuita. El invitado, Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Gallega, que será presentado por Eladio Gómez, atleta y presidente del Club Deportivo AURUM.



El inicio de la competición reglada en la comunidad, un repaso a la representación atlética gallega en los Juegos Olímpicos y en clave más local la creación de los clubes provinciales y las pistas atléticas ourensanas, serán algunos de los temas sobre los que el máximo responsable federativo en Galicia disertará en el Foro La Región.



Hablar de atletismo en Ourense es hablar de la Carreira Popular do San Martiño, evento que el próximo mes vivirá la cuadragésima edición: "Esta carrera es una seña de identidad no solo del atletismo ourensano si no también del deporte moderno en la ciudad. Ourense y la San Martiño conforman un binomio perfecto porque además combina a la perfección la promoción del deporte base con los atletas de primer nivel. Los hábitos de la población están cambiando y el atletismo es una herramienta social sensacional", destaca el presidente de la Federación.



En cuanto a la proyección internacional del atletismo Isidoro Hornillos remarca que "la grandeza del deporte no solo vive de éxitos internacionales. El deporte en general y el atletismo en particular va mucho más allá, debe ser un patrimonio importante y por ello debe instalarse en una ciudad contando además con la difusión mediática como la de La Región".

Hornillos: “La cantera es primordial para ser seña de identidad”

La provincia contó hace no tanto con clubes en la élite, el Academia Postal, que llegó a disfrutarla, y el Adas O Barco, que rehusó la participación pese a lograr el ascenso. Hornillos destaca que "el atletismo en Ourense está en evolución. Hay dos formas de hacer atletismo, la de los fichajes y la trashumancia, y la del trabajo con la cantera. Veo mucho más atractiva la segunda, la que hace nacer al deporte, la que origina tejido deportivo. Santiveri decidió en su día crear un equipo femenino y lo hizo en A Coruña, pero tiene el mismo mérito que si lo hiciera en O Barco. Ourense tiene presencia atlética en el trabajo con la base, la edad intermedia y los veteranos, en todas las franjas de edad.