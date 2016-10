España cede ante la potencia y velocidad de Inglaterra (1-2)

La selección femenina de fútbol de Inglaterra derrotó hoy a la de España por 1-2 en un partido amistoso de preparación para el Europeo 2017 celebrado en Guadalajara en el que los tres goles se sucedieron en apenas seis minutos de la primera mitad, marcando Marta Torrejón para el combinado nacional.



España plantó cara al osado 3-5-2 inglés con un sólido 4-1-4 y contrarrestó la potencia y velocidad inglesa con toque y orden táctico. Sufrieron las hispanas en el primer periodo, pero tuvieron el balón en el segundo. Las ocasiones y el peligro de gol, casi siempre, corrieron del lado visitante.



Dominaba España en los primeros compases del encuentro, hasta que Inglaterra adelantó las líneas y comenzó a presionar arriba, robando los primeros balones en zona comprometida para los intereses hispanos. Llegaron así los primeros disparos anglosajones, de Nobbs, Carney y Scott, sin peligro.



Empujaban las pupilas de Mark Sampson al combinado nacional, que supo sacar la pelota con paciencia y criterio. Pero el ataque español no existía; acaso algún balón largo buscando a Amanda Sampedro, en su banda derecha.



Cuando parecía que España se sacudía el dominio rival, llegaron dos goles seguidos de las inglesas. Primero Carney, tras colarse por línea de fondo, centró y tropezó el cuero en un pie de Torrejón, haciendo una parábola y superando por alto a Dolores Gallardo. Y después Houghton, de lanzamiento de falta, impecable, pegado al poste izquierdo.



Antes de que cundiera el desánimo acortó distancias Marta Torrejón, también de falta, desde la frontal, y por toda la escuadra. A continuación recibía Putellas un buen balón en el punto de penalti, que no pudo controlar. La jugada pudo servir para restablecer las tablas por la vía rápida.



La "roja" no volvió a inquietar la portería inglesa en la primera mitad hasta que Irene Paredes visitó el área enemiga, cerca del minuto 40, y a punto estuvo de cabecear un balón largo, con Karen Bardsley batida, ya que había medido mal la salida.



De nuevo apretaron las británicas, tratando de robar la pelota cerca del área española. Por banda, Davison y Stokes eran dos estiletes, la segunda apoyada en todo momento por Jordan Nobbs, la futbolista más destacada del primer período.



Tras el paso por vestuarios, Jorge Vilda trasladó a Amanda Sampedro al centro del ataque y metió en el campo a Bárbara Latorre, lo que sirvió para reforzar el medio campo y meter más presión a las británicas.



Sin embargo, la primera ocasión fue para la inglesa Nikita Parris. La ariete cabeceaba al centro de la portería, sin problemas para Sandra Paños, quien había relevado a Gallardo en el arco español. Minutos después era Karen Carney quien disponía de una clara ocasión dentro del área y con balón dominado. La zaga española repelió su disparo.



Sin generar excesivo peligro, España metió a Inglaterra en su campo en busca del empate. Los acercamientos visitantes se hicieron más esporádicos. Siempre por banda, y siempre con riesgo cierto de gol.



En la recta final del encuentro, Nobbs disparó al larguero. Y en el descuento, Losada chutó con fuerza a la meta rival. España lo intentó con ahínco, ante una afición alcarreña entregada, pero no consiguió el empate.



- Ficha técnica:



1 - ESPAÑA: Gallardo (Paños, min.46), Torrejón (Corredera, min.63), Paredes, Ouahabi, Pereira (López, min.73), Meseguer, Torrecilla (Latorre, min.46), Losada, Sampedro, Hermoso (Vilas, min.63) y Putellas.



2 - INGLATERRA: Bardsley, Bronze, Stokes, Moore, Houghton, Potter, Scott (Christiansen, min.63), Nobbs, Carney (Williams, min.73), Davison (Daly, min.58) y Parris (Duggan, min.63).



GOLES: 0-1 min. 13: Carney. 0-2 min. 17: Houghton. 1-2 min. 19: Torrejón



ÁRBITRO: Elia Martínez, asistido en las bandas por Yolanda Parga y Guadalupe Porras. Amonestaron con cartulina amarilla a Pereira (min. 16) por España, y a Moore (min. 18) por Inglaterra.



INCIDENCIAS: Partido internacional amistoso, preparatorio para el Campeonato de Europa 2016 disputado en el Municipal Pedro Escartín de Guadalajara ante 2.000 espectadores.