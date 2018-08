¿Qué nos depara esta nueva temporada deportiva que está por comenzar?

Tras los típicos movimientos estivales de fichajes y traspasos, las plantillas se encuentran a punto para una nueva temporada. Como espectadores o aficionados tenemos un aliciente que aumenta la diversión de disfrutar de nuestro equipo favorito, y no es otro que el de poder apostar en cada evento. Desde junio de 2012 la nueva normativa sobre juegos online, nos permite apostar de manera legal a cualquier deporte y ganar un dinero extra con nuestros equipos favoritos.

Los Favoritos mandan

Centrándonos más en la parte deportiva, y como no, con especial hincapié en la liga de fútbol y baloncesto, las casas de apuestas deportivas también hacen sus cálculos para ofrecernos cuotas acordes a las posibilidades reales de los equipos. Y los fríos números dictan que los grandes siguen mandando. Las apuestas de primera división dan al Barcelona como favorito a cuotas que rondan los 1.75 euros, que reflejan la reciente superioridad del conjunto culé en la competición doméstica, con el añadido de unos fichajes de verano que mantienen un sólido bloque. El otro obvio candidato es el Real Madrid que se paga a unos 2.5 euros. Esta ligera diferencia a favor del equipo blaugrana radica en la racha reciente en liga de los blancos y la ausencia de grandes fichajes tras la marcha de Cristiano Ronaldo. El resto de los equipos quedan lejos a ojos de las casas con cuotas muy altas por lo que jugarnos algunas monedas a los dos grandes del fútbol español parece lo más sensato.

En el deporte de la canasta es el equipo blanco el que se lleva la palma como favorito. Las casas reflejan al equipo madridista como claro favorito a la liga española con cuotas que rondan los 1.60 euros. El reciente doblete de liga y euroliga conseguido por el equipo de Pablo Laso, junto con la recuperación de lesionados y solidos fichajes, hacen del equipo blanco nuevo candidato a ganar cualquier torneo que juegue. Ya lejos con cuotas superiores a los 5 euros se sitúan Baskonia y Barcelona como perseguidores. Apostar por estos últimos parece una jugada de alto valor si los blancos flaquean.

Barsa-Almeria 2014 by enric.lamarca via Flickr - ( CC BY 2.0)

A nivel más local nuestros equipos lucharan por mejorar sus papeles en la temporada anterior, y buscando los respectivos playoffs de ascenso de categoría. El equipo de fútbol comenzara su lucha contra el Arosa el día 26, en un partido donde las cuotas superaran a buen seguro los 2 euros dada la igualdad de esta división. A buen seguro el equipo buscara la fuerza que da representar al club con el récord de ganar todos los partidos de una liga completa. Por su lado, las torres de Gonzalo García de Vitoria intentaran entrar en playoff de leb oro, buscando el ascenso a la máxima categoría española, tras unas últimas temporadas decepcionantes. Este bajo rendimiento reciente hará que las cuotas por el equipo sean suculentas, superando a buen seguro los 2 o 3 euros. Si el equipo hace del Paco Paz un feudo sólido, apostar por ellos puede ser rentable este próximo año.

Sea el deporte que sea, regional o internacional, no olvidemos nunca el apostar con moderación y siempre para divertirnos y añadir un estímulo extra cuando animamos a nuestros equipos.