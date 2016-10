Un penalti en el minuto final da triunfo al Barça en un duelo intenso (2-3)

Un gol de penalti en la última acción del partido dio la victoria al Barcelona en Mestalla por 2-3, en un duelo apasionante y vibrante en el que cualquiera de los dos equipos pudo ganar y que no estuvo exento de polémica, con un árbitro muy protestado, sobre todo por parte del equipo local.



El Barcelona se hizo con el balón desde el pitido inicial y el Valencia, con las líneas muy juntas, tapó los espacios y apenas dejó vías de acercamiento a su área.



A los doce minutos de juego tuvo que retirarse Andrés Iniesta, tras una entrada de Enzo Pérez, que giró la rodilla del internacional español, que con evidentes gestos de dolor abandonó el campo en camilla.



En el ecuador del primer tiempo llegó el primer tiro a puerta del Barcelona y significó el primer gol, después de que el recién entrado Rakitic cediera a Messi, que dispara y Luis Suárez, en claro fuera de juego posicional, tuviera que saltar para que el balón pasara por debajo suyo y batiera a Alves.



El primer atisbo de reacción ofensiva del cuadro de Cesare Prandelli llegó en una galopada de Cancelo por banda derecha pero su centro se paseó frente a la línea de gol sin encontrar rematador.



Messi tuvo el segundo pero emergió la figura del meta brasileño Diego Alves, que fue vital para que su equipo llegara al descanso con solo un gol de desventaja.



A la media hora de juego, Undiano Mallenco no sancionó un empujón de Umtiti a Rodrigo en el área lo que provocó la ira de Mestalla, que pidió penalti.



El tramo final ganó en intensidad y ambos equipos pudieron marcar. Luis Suárez tuvo dos muy claras pero Alvés estuvo memorable en dos grandes paradas. La réplica del Valencia la tuvo Parejo, pero se mostró errático en un mano a mano con Ter Stegen y posteriormente en un mal control en el punto de penalti, cuando había recibido libre de marca El primer periodo se cerró con una espectacular chilena de Neymar que salió fuera.



En la reanudación, Prandelli dio entrada a Munir por Montoya, bajando a Cancelo al lateral y al delantero internacional sub21 por banda derecha. La mejoría del Valencia en ataque fue más que sensible.



Los de Luis Enrique, por su parte, salieron dispuestos a cerrar el partido por la vía rápida y a los tres minutos del segundo tiempo, un lejano disparo de Neymar se topó de nuevo con Alves cuyo rechace envió Rakitic al poste.



Sin embargo, fue el Valencia el que vería puerta tras una buena acción ofensiva en la que Parejo vio a Munir libre de marca en el punto de penalti y el exbarcelonista batió a Ter Stegen con un zurdazo ajustado la palo.



El tanto dejó tocado al Barcelona y espoleó al Valencia, que se vino arriba y apenas tres minutos después remontaba el partido tras una gran asistencia de Nani, que picó el balón al interior del área, para que Rodrigo, a bote pronto, rematara a gol.



Poco le duró la alegría al Valencia, ya que tras un saque de esquina, Rakitic cabeceó y obligó de nuevo a lucirse a Alves, pero el rechace le llegó a Luis Suárez, que de disparo cruzado puso de nuevo la igualada en el marcador.



Tras el tanto, ambos equipos se tomaron un respiro después del trepidante arranque de la segunda mitad, pero en la recta final, se abrieron de nuevo las hostilidades. Nani tuvo el 3-2 en sus botas tras quedarse solo ante Ter Stegen pero su disparo salió fuera, Luis Suárez respondió con un cabezazo de inmediato.



Los dos equipos querían la victoria y el partido se puso precioso, con idas y venidas de un área a otra. El partido parecía llamado a acabar en empate, cuando Abdennour cometió penalti sobre Luis Suárez.



Messi asumió la responsabilidad de lanzarlo ante el mejor portero de la historia de la Liga en estos lances. Alves acertó la dirección del disparo, pero la potencia del disparo del argentino impidió que la estirada del brasileño impidiera el gol.



Durante la celebración del tanto, aficionados del Valencia lanzaron una botella de plástico que golpeó en las cabezas de Luis Suárez y Neymar. El árbitro no dio tiempo a más y tras el saque de centro pitó el final a un vibrante y tenso partido.



Ficha Técnica:



2. Valencia: Alves, Montoya (Munir, m.46), Garay, Mangala, Gayá (Abdennour, m.38); Mario Suárez, Enzo Pérez, Cancelo, Parejo, Nani y Rodrigo (Santi Mina, m.70)



3. Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Mascherano, Digne; Bisquets, Andre Gomes (Denis Suárez, m.71), Iniesta (Rakitic, m.13); Messi, Neymar y Luis Suárez.



Goles: 0-1, m.22: Messi. 1-1, m.53: Munir. 2-1, m.55: Rodrigo. 2-2, m.62: Luis Suárez. 2-3, m.90: Messi, de penalti.



Árbitro: Undiano Mallenco (C. Navarro). Amonestó por el Valencia a Garay, Mario Suárez, Enzo Pérez, Abdennour y Alves, y por el Barcelona a Busquets, Neymar, Messi y Digne.



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio de Mestalla ante 52.000 espectadores.