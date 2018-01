Artemio Martínez: “Se hace necesaria la investigación en Santa María Nai"

El doctor en Historia del Arte y uno de los comisarios de "In Tempore Sueborum", Artemio Martínez, presentó en el Foro La Región las claves de la arquitectura cristiana en Gallaecia, con la idea de "contexto suevo" presente. "No se puede hablar de construcciones cristianas realizadas por los suevos, fueron pueblos nómadas y su principal actividad no era la arquitectura", aclaró el ponente.

Jorge López Quiroga, otro de los comisarios de la exposición, presentó a Martínez como un historiador "atípico" capaz de "romper la dinámica".

Martínez hizo un repaso histórico desde el siglo IV al VII para entender el proceso de cristianización del pueblo suevo."Es un proceso más intenso a partir del año 550, un momento de máximo auge en el que el reino suevo ha llegado a contar con trece sedes episcopales, siendo la más importante Braga y la más antigua Astorga", señaló.

"Santa María de Augas Santas pertenece a la época sueva y es uno de los yacimientos más interesantes de Galicia"

Según el experto, la arquitectura cristiana en el contexto suevo estuvo ligada en los inicios al culto funerario. " Los mártires y las reliquias son los culpables de enterramientos privilegiados y explican la arquitectura cristiana", explicó. Como ejemplo, Martínez destaca los restos localizados en A Ermida (Quiroga, Lugo): "Pertenecen al siglo V y allí hubo una construcción con función funeraria de la que todavía no se tienen más datos, quizás fuera un mausoleo".

Martínez destacó un tipo de construcción de época sueva que cobra especial importancia en Ourense: los complejos episcopales. "La arquitectura cristiana está por descubrir y es por eso decidimos acometer los trabajos en Santa María Nai".

Santa María Nai

"Teniendo en cuenta los hallazgos que ya tuvieron lugar en el Arqueolóxico, se hace necesaria la investigación arqueológica en Santa María Nai. Ourense también tiene época goda por descubrir", destacó el historiador. En este sentido, el comisario de "In Tempore Sueborum" señaló a Santa María de Augas Santas como construcción "de época sueva y uno de los yacimientos más interesantes de Galicia".