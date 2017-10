“El empresario tiene que ser el innovador, el que lidere el cambio y lo gestione"

¿Cómo se ve la era de la globalización tecnológica en Galicia?

La era de la globalización se ve en término negativo porque aumenta la competencia en un entorno cerrado, pero hay que verlo como algo positivo: tenemos siete mil millones de clientes a nuestra disposición. Y de la misma manera que otros vienen a competir a tu zona, tú puedes ir a competir a otro lado. En cuanto a la parte tecnológica, estamos viviendo una gran irrupción que ofrece muchas oportunidades. Evidentemente habrá riesgos, pero hay que saber gestionarlos.

Póngame un ejemplo.

El desastre que estamos viviendo estos días en Galicia con los incendios, por ejemplo. Al margen de de que sean provocados y que habrá que perseguirlo judicialmente, el monte ardió rápido porque estaba seco, hagamos algo para luchar contra el cambio climático. España es un referente mundial en tecnología y gestión del agua y el cambio climático es el mayor reto tecnológico que tiene la humanidad. Nosotros podemos poner a nuestros mejores ingenieros y a nuestros mejores científicos a resolver los efectos del cambio climático y después ir a resolverlo en otros sitios del mundo y generar empleo, de calidad y con buenos salarios. O que lo hagan los de fuera y que tu empresa muera. Como este, hay muchos ejemplos en el sector del turismo, de la alimentación o de la industria textil.

¿Cuál es la clave estratégica para adentrase en este mundo de la tecnología global?

Primero identificar bien las necesidades de los clientes y, después, hacerlo mejor que la competencia. Es difícil, pero se puede hacer. Oportunidades para tomar posición en la era de la tecnología global las hay y, también para conseguir un pequeño trozo de la tarta y crear empleo, bajar la tasa de paro en Ourense, mejorar el nivel de vida de los ourensanos, que los jóvenes no se vayan y que puedan tener oportunidades en Ourense. Además, estáis bien conectados con el aeropuerto de Vigo y Santiago está ahí al lado. Falta el AVE, que llegará no se cuando... Yo planteo una opción, la otra es no hacer nada, que es la que le gusta a Mariano Rajoy, y dejar que la población envejezca, que las pensiones pierdan poder adquisitivo, y que Ourense dentro de 15 años sea mucho más pobre.

¿Está preparado el empresario para dar el salto?

Según los indicadores comparativos de calidad empresarial, en España estamos mal. Tiene muy poca formación. Se da la paradoja de que las empresas y los empresarios, sobre todo las de tipo familiar, han mandado a sus ejecutivos a formarse a los mejores MBA del mundo (que están en España), y no se han formado ellos. Y ahora tenemos mejor formación y mejor capacidad empresarial en los gestores que en los empresarios. El empresario tiene que ser el innovador, tiene que ser el que lidere el cambio y el que lo gestione, porque sino, no hay éxito.

¿Qué formas hay de enfrentarse a esta nueva era global?

Primeramente, hay que distinguir entre tener un plan y no tenerlo. El empresario que no lo tenga es altamente probable que su empresa desaparezca en los próximos 20 o 30 años. Y, entre los que tienen un plan, unos que van rápido y otros lentos. Yendo lento puedes fracasar también, aunque el plan sea bueno. En España, y en Galicia, creo que hay pocos planes y la mayoría van lentos. Pero hay otros, como Amancio Ortega, que tienen un plan y van más rápido que ninguno y han triunfado. En este caso, es muy importante que los autónomos y pequeñas empresas tengan un plan, les ayudará a llegar a buen puerto.

¿Por qué?

Porque el grande tiene una burocracia que le come. El pequeño es mucho más ejecutivo, va directo al punto de la innovación. En este sentido, en vez de intentar copiar a Google o Amazon, deberíamos pensar en cuál va a ser el negocio que va a sustituirles de aquí a 5 o 10 años y hacerlo aquí, en Ourense. Amancio Ortega lo ha hecho, ¡no me digan que un gallego no lo puede hacer!.

¿Qué piensa de lo que está pasando en Cataluña?

Todas las regiones y países del mundo están atrayendo multinacionales y estos, en dos semanas, han echado a 500. A mí me dices cómo hacer lo que han hecho Junqueras y Puigdemont, y no sé hacerlo. Se ha visto que, fuera de España y del euro, hay caos. Y al catalán le engañaron, le dijeron que iban a vivir mejor y se han dado cuenta que es mentira. Yo pienso que no habrá independencia, pero en el mejor de los escenarios, Cataluña no va a ofrecer estabilidad.