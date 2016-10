Isidoro Hornillos: "Ourense tendrá la pista cubierta más moderna de España"

'1916-2016. 100 años de atletismo en Galicia'. Es el título del la charla-coloquio en el marco del Foro La Región que tuvo como ponente a Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Gallega de Atletismo, acto presentado por Lalo Gómez, presidente del Club Deportivo Aurum.

Eventos como la Carreira do San Martiño o el Ourense Athletics Meeting, nombres como José Ruiz Lopez, Josefina Salgado, Julio Fernández o Marta Míguez,y entidades como el Academia Postal o el Adas, son pasado, presente y futuro del atletismo ourensano.

Hornillos repasó la historia de la actividad atlética en la provincia destacando la no convocatoria para los Juegos de José Ruiz Lopez, la aparición de la primera pista atlética en el campo de O Couto a finales de los años 40 del pasado siglo y el consiguiente nacimiento de los primeros clubes como el Juventud, Cardenal Cisneros, Athlos, Medina..., o el posterior nacimiento de la San Martiño, "una prueba referente no solo en Ourense y en Galicia si no también a nivel nacional", como reconoció el presidente del organismo federativo autonómico.

El atletismo está de moda en Galicia y Hornillos habla del auge de este deporte aportando dos datos: "las licencias han crecido un 350 por ciento en la última década en nuestra comunidad, y Galicia ha contado con 57 atletas internacionales en los últimos dos ciclos olímpicos, y todo ello pese a los recortes en las ayudas. Pero además también hay una enorme oferta en competiciones y otros eventos que conlleva que el atletismo esté en auge en Galicia".

La pista cubierta de Expourense

Uno de los proyectos más ambiciosos del deporte en la ciudad y provincia lo constituye la futura pista atlética cubierta que estará ubicada en Expourense. "Los sueños también se cumplen. Era una vieja ambición y Ourense tendrá la más moderna pista cubierta de España, y lo celebro", destaca Isidoro Hornillos.

En clave 'universal', Hornillos hizo referencia a dos de los aspectos inherentes al atletismo, el aspecto formativo y el dopaje. Respecto a lo primero señaló que "entre todos tenemos que realizar una apuesta clara y decidida por la formación para crear tejido atlético". De o segundo, "hay que terminar con algo que distorsiona el atletismo".