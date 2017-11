Jaume Vives: "Habría que cerrar los medios públicos catalanes, como TV3"

El salón de actos"Marie Curie" del edificio Politécnico del Campus de Ourense acogió ayer una nueva edición del Foro La Región, con la participación del periodista catalán Jaume Vives, creador de Resistencia Catalana, que saltó a la fama por responder desde su balcón de Barcelona a las caceroladas independentistas con canciones de Manolo Escobar o el himno de la Guardia Civil. "Tras años callado, hay un momento en el que explotas, contra la tradición patética y cursi, que son las caceroladas, que solo sirven para aumentar la mala leche", dijo Vives. El objetivo fue contrarrestar a los independentistas de forma"proporcional y con humor" en un barrio de los más adinerados de Barcelona,Sarrià-Sant Gervasi, "donde vivimos de perlas".

"¿Cómo puede vivir oprimido o perseguido un tío que va todos los días a jugar al tenis y vive con todas las comodidades?", se preguntó Vives, para justificar su postura. Algunos vecinos todavía les guardan rencor. "Ayer mismo nos pintaron la palabra 'asco' en el buzón", afirmó Vives, que lo ve el fruto de que durante años "se haya estado inoculando odio a España, hay gente que tiene verdadero odio", subrayó. Para ello, los gobernantes se sirvieron de las "fábricas de 'indepes", que Vives sitúa en las instituciones del régimen como Òmnium Cultural, la ANC o los medios públicos, como TV3. "Habría que cerrarlos, no reestructurarlos. Por lo menos durante un tiempo", sentenció.

Estos medios "del régimen" son una de las patas en las que Vives sitúa el auge del independentismo, "la maquinaria que ha dado la matraca durante años".

Vives también habló sobre las "gran mentira histórica", en la que citó a "referentes" del nacionalismo como Rafael Casanova. "Lo consideran el héroe de la patria y ni siquiera era nacionalista. Están prostituyendo la historia", manifestó .

Además, Vives incidió en la "gran mentira económica". "Nos han dicho que pagaríamos los cafés con billetes de 500 euros. Y se ha visto que no era así", explicó. En cuanto a "la gran mentira social", explicó que "nos han dicho que seríamos felices, como si estuviéramos amargados, aunque alguno sí lo está".

Considera que el 'procés' ha hecho un "estrepitoso ridículo" de la mano del "desastre" Puigdemont y Gabriel Rufián, "un payaso que no tiene ningún tipo de discurso". Estos, entre otros, "se han cargado 30 años de propaganda del pujolismo". Fueron ellos los que "estropearon todo", y no el Gobierno de España, según Vives,"que no hizo absolutamente nada".