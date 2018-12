"El mundo tal y como está hoy es insostenible"

No quiere ni una estatua ni una calle. Es más, la idea le horroriza. "No. Prefiero que se haga cuando esté muerto", respondió Adolfo Domínguez a una de las preguntas de los asistentes tras la tertulia en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz.

El alcalde del Concello de A Teixeira, Miguel Cid, preguntó al diseñador hasta por "las causas del descontento de la sociedad occidental". Creyó que la pregunta la había hecho un joven "porque viven airados y enfadados", aunque el susodicho negó con la cabeza. "España tiene problemas, y yo tuve problemas. Pero creo que hay un momento en el que pactas con la vida. Ser feliz a los 20 años es la excepción, ser feliz a los 60 es lo normal. No cambio mi edad por la de un joven", contestó con esa "filosofía" que lleva por las ramas al oyente y de la que presume su hija, Adriana Domínguez. "Tiene un espíritu cultural enorme", destacó la CEO de Adolfo Domínguez.

El libro

Sobre "Juan Griego" habló de hábitos de escritura: a mano y correcciones en la tableta. La portada es cosa aparte. "No solo no la diseñé, sino que me opuse rotundamente. Pero creo que es un éxito de la editorial", confesó.

"El mundo tal y como está es insostenible. Aunque la tecnología avanza siempre lo suficiente para resolver los problemas del ser humano. La actividad tiene que reconvertirse", expresó sobre un modelo más sostenible como el que comparte su empresa. Hizo un alegato en defensa del medio ambiente y del "espacio" que no dejamos a los animales: "Creo, por ejemplo, que tenemos que dejar de consumir plásticos. Si no, seguirá pasando que cuando comas salmón, te encuentres un plástico en el medio".

Promoción interna

"Después de contratar a una directiva externa y que no funcionase,¿cree que el problema de muchas empresas está en no apostar por la promoción interna de la gente de la casa?", preguntó un invitado. "Yo no escogí la directiva. La escogieron el segundo y tercer accionista. Se equivocaron. Hay que profesionalizar, pero es muy importante formar a tu familia. Coger una directiva de fuera nos dio un resultado nefasto, nefasto. Pero estoy seguro de que hay casos de éxito. Lo más prudente es seleccionar a gente lo más educada posible. Creo en la promoción interna", dijo el diseñador ourensano.

Moda

Adolfo Domínguez viste "rigurosamente" de Adolfo Domínguez... "porque me sale mas barato", añadió. Aunque si vistiera con otra marca... "si tuviera que escoger un diseñador, sería la Donna Karan de los 90. Éramos muy parecidos, cada uno a su manera", respondió a otra de las preguntas al final del Foro La Región.