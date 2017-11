Un proyecto para prevenir la sequía beneficiará a un millón de habitantes

El Foro La Región abordó ayer, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, la presentación del proyecto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Interreg "Risc_ML" para la prevención de riesgos de inundaciones y sequías en la cuenca internacional Miño-Limia.

Según explicó el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, el objetivo de este proyecto "es invertir en conocimiento" y apuntò que para que dicho plan de trabajo fuera realidad,era necesaria la "cooperación del organismo homónimo en Portugal", con el fin de abarcar toda la cuenca.

Este proyecto, según destacó el vicerrector del Campus de Ourense, Virxilio Rodríguez, es posible gracias, además de los fondos europeos, "a aportación de organismos e insttucións da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal". De hecho el proyecto cuenta con un presupuesto de 2.335.283 euros, de los que 1.372.970 euros son partidas de la CHMS, 171.792 de la Agencia Portuguesa do Ambiente-ARH Norte, 599.762 del Campus da Auga y 190.758 de la Facultade de Enxenharia da Universidade do Porto.

La idea es desarrollar una investigación a fondo de las características de la cuenca Miño-Limia, tanto en la parte ourensana como en la lusa, con el objetivo de descubrir las fórmulas para prevenir fenómenos extremos cada vez más generalizados en todo el territorio debido a los efectos del cambio climático, que, según Rodrigo Maia, profesor de la Facultad de Ingeniería de Oporto, "xa está provocando a posta en marcha de plans específicos tanto en Portugal como en España" para poder paliar sus efectos y, sobre todo, prevenirlos en lo posible. Todo ello con la ayuda de los dos campus universitarios y sus respectivos equipos investigadores. Desde el Campus da Auga, el vicerrector de Ourense, Virxilio Rodríguez, destacó la relevancia "desta iniciativa conxunta", que, según subrayó, es la línea que marca la Unión Europea, destinada a la cooperación entre regiones en proyectos conjuntos.

El proyecto ligado a los fondos europeos y el programa Interreg abarca un territorio de "prácticamente un millón de habitantes", según explicó Moncho Gesteira, catedrático de Física de la Tierra en el Campus de Ourense.

Los resultados de la investigación que ahora se pone en marcha esperan encontrar sistemas de predicción de estos fenómenos extremos que ayuden no sólo a prevenir posibles inundaciones o sequías, sino también ayudar a la economía local, en concreto a través de la agroganadería.

Los protagonistas:

Francisco Marín (Presidente de la CHMS): “El año hidrológico de este año tiene un 40% menos de lluvia”

El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, destacó la relevancia de que se haya podido "unir en torno a un mismo proyecto a representantes de los organismos de cuenca de Galicia y Norte de Portugal, junto con las universidades" de la eurorregión, lo que ha hecho posible acceder a estos fondos europeos para un proyecto que el responsable de la Hidrográfica vio como esencial para encontrar vías de lucha contra ese cambio.

Y dio razones, entre ellas, el hecho constatado de que los efectos del cambio climático ya son cada vez más visibles.Como ejemplo puso el hecho de que "este año hidrologico ha registrado un 40% menos de precicipitaciones que el anterior".

José Carlos Pimienta (Director de la ARH Norte): “Queremos acadar ferramentas contra o cambio climático”

El director de la ARH Norte de Portugal, José Carlos Pimienta, destacó la relevancia de un proyecto como éste para su pais, "nun momento no que estamos a padecer una sequía tan acusada". Añadió su deseo de que con el plan apoyado por fondos europeos se descubran una serie de "ferramentas que nos permitan afrontar los efectos do cambio climático".

Destacó, por otra parte, el hecho de que la proximidad del norte de Portugal con Galicia, gracias al nexo de unión del río Miño, es también "importante" a la hora de afrontar este proyecto en común. Y, aunque Portugal ya cuenta con sus propios planes de riesgo, "esperamos descubrir novas fórmulas para a loita contra a sequía".

Virxilio Rodríguez (Vicerrector de la UVigo): “É un proxecto que vai invertir en coñecemento”

El vicerrector del Campus de Ourense, Virxilio Rodríguez, reconoció que "temos que facer desde as universidades un esforzo para mostrar o que facemos á sociedade e esta é unha boa oportunidade".

Resaltó el hecho de que "é un proxecto que vai invertir en coñecemento". Y añadió que la implicación del Campus da Auga en esta iniciativa demuestra que "é algo máis que unha marca".

Recordó, en este sentido, que con el Campus da Auga se pretendía una mayor implicacion entre grupos de investigacion "de diferentes centros, neste caso co leit motiv da auga".

Y alabó la estrategia de colaboración interegional "que fixo posible acceder a estos fondos comunitarios".

Rodrigo Maia (Profesor de Ingenería de Oporto): “Nosas prospeccións falan de aumento da temperatura”

El profesor de Ingeniería de la Universidad de Oporto, Rodrigo Maia, expresó su deseo de que este proyecto permita "acadar as ferramentas para loitar contra a seca e as inundacións, froito do cambio climatico".

Explicó Maia que "as alteracións climáticas son evidentes nos últimos anos, cun incremento notable da temperatura", un cambio que ya se está traduciendo en "descenso importante das precipitacións". Apuntó que es "necesario availar os impactos nos recursos hidricos e desenvolver medidas para retrasar os efectos do cambio climatico". Según avanzó, "as nosas prospeccións falan de aumento da temperatura no noso territorio e disminución das precipitacións".

Moncho Gesteira (Catedrático de física): “El clima cambió siempre, pero no tan rápidamente”

Ramon Gesteira, catedrático de Física de la Tierra en el Campus de Ourense, recordó que "el clima está cambiando siempre", lo que pasa es que "ahora lo está haciendo muy rápidamente".

En este sentido, explicó que una de las razones particulares de este cambio acelerado está en el CO2.

Centrado en el ciclo hidrológico, apuntó que "aquí hay menos certezas que con la temperatura". Aunque algo está claro y es que en los últimos tiempos es posible que "llueva lo mismo, pero más concentrado" y avanzó que hay que aprender a saber "cómo llueve, si es lluvia de carácter torrencial o de qué tipo", para aprender a prevenir estos fenómenos.

Carlos Guillermo Ruíz (Jefe de planificación Hidrológica): “Buscamos sistemas de alerta para los fenómenos extremos”

Carlos Guillemo Ruiz del Portal Florido apuntó que el objetivo era conocer mejor los "fenómenos climáticos extremos ligados al cambio que estamos experimentando" y todo ello teniendo en cuenta "la normativa europea". Vista la necesidad, presentaron la candidatura "para este proyecto conjunto en diciembre de 2015".

Entre los objetivos: "Establecer unos sistemas de alerta temprana sobre estos fenómenos extremos de sequía e inundaciones". Según señaló ,"se trata de tener sistemas de actuación comunes para ambas demarcaciones, en base a un mejor conocimiento de la cuenca", en un proyecto financiado al 75% por los fondos europeos Interreg.