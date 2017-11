Area grande, donde Las vistas también alimentan

Los días de cielo gris y mar poco amigable resultan muy atractivos en esta época del año. El restaurante Area Grande, que se encuentra en la playa que le da nombre, en el municipio de A Guarda, no incluye en la carta uno de sus mejores platos: las vistas. Tanto desde la terraza como desde el comedor se puede disfrutar de ellas, de un Atlántico que puede ser calmo pero también muy agitado.

Espacioso, bien atendido, con una limpieza que es ejemplar en todas y cada una de sus dependencias, Area Grande ejerce de restaurante local, incluso en la carta de vinos. Hay uno de los más amplios repertorios que yo conozca de referencias de las bodega de la subzona de O Rosal. Está prácticament todo y a unos precios bastante razonables. Y además, vinos de las cinco denominaciones gallegas, riojas, riberas del Duero y más.

Y hablando de precios, no os fiéis de la carta de su página web. No está actualizada y os encontraréis con pequeñas variaciones, al alza, cuando os entreguen la carta en el comedor. La información hay que tenerla al día, o no tenerla, porque puede generar innecesarios cabreos.

El repertorio de la carta es normal: 5 pescados en varias elaboraciones, y varios despieces de ternera conforman el cuerpo principal, que se ve complementado con una interesante oferta de entrantes y tapas, sugerencias del día y buenos postres de elaboración propia.

Raciones generosas y producto de muy buena calidad. En días de semana ofrece menú por diez euros, todo incluido. Fuera del menú, festivos, fin de semana y cenas, la cosa sale por 25 a 30 euros, eso dependerá también del vino.

La comida está bien, pero el restaurante y su entorno, mejor.