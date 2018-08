El mejor teatro gallego

La Mostra de Teatro Galego de Cariño alcanza su edición número 40 con un programa dividido en cuatro apartados diferentes, contando con seis espectáculos que se desarrollarán en la calle; diferentes actuaciones de programación infantil que tendrán lugar en horario de mañana; o cinco funciones nocturnas que se darán lugar entre los días 13 al 17. Estas actuaciones de noche acogerán una de las novedades de esta cuadragésima edición, pues, por primera vez, será el público quien se encargue de premiar la mejor función del año.

Entre las propuestas de esta edición se encuentran las propuestas teatrales y circenses de 10 compañías gallegas (Natalia Outeiro “Paxariño”, Culturactiva, Contraproducións, Baobab Teatro, A Panadaría, Trompicallo, Mofa e Befa, Ghazafellos Teatro, Redrum Teatro y Chévere), dos portuguesas (Partículas Elementares y Godot), una de Castilla y León (Cirk About It), una vasca (Shakti Olaizola) y una belga (Okidok), además de dos conciertos (Ukestra do Medio y María Fumaça) y un taller de circo para toda la familia.

Además, la LX Muestra de Teatro Gallego de Cariño también contará con diversas actividades paralelas, entre las que se incluyen talleres, charlas con las compañías, conciertos o una jornada de trabajo a cargo de la asociación profesional de artes escénicas Escena gallega.

El programa es el siguiente:

- Viernes 10. Obradoiro de Circo en Familia

- Sábado 11. Natalia Outeiro “Pajarito”: “A Vida Tola” y Cirk About It: “O Apartamento”

- Domingo 12: Culturactiva: “Saaabor!”; Concerto: “Ukestra Do Medio” y Shakti Olaizola: “Baldín Bada”

- Luns 13. Partículas Elementares: “O Ninho” (Portugal) y Contraproducións: “Commedia. Un xoguete para Goldoni”.

- Martes 14: Baoba Teatro: “Pum, Pum!” y A Panadaría: “Elisa e Marcela”.

- Mércores 15. Trompicallo: “Planeta Ardora”; Godot: “Lullaby” (Portugal) y Mofa e Befa: “Cranios Privilexiados… ou crítica da razón perralleira”

- Xoves 16. Ghazafellos Teatro: “Lúa”; presentación da erregueté: “Lectura-Concerto de “Lear”” y Redrum Teatro: “A Canción do Elefante”

- Venres 17. María Fumaça: “Aire”; Okidok: “Slips Experience” (Bélxica) y Chévere: “Río Bravo 3.1”

Lugar: Cariño (A Coruña)

Fecha: Del 10 al 17 de agosto.