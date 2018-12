La moda es personal

¿Cómo y por qué nació la marca Calpurnia’s?

La verdad es que Calpurnia’s no nació como marca sino como un hobbie para personalizar ropa y poder llevar cosas que realmente me gustaran, ya que en las tiendas a veces es difícil salirse de lo que está de moda y encontrar algo diferente. La gente, al verme estas prendas, empezó a pedirme sus propias ideas por encargo, así que siendo una recién graduada en paro decidí crear una marca que defiende lo artesanal, lo original y la atención al detalle.

Sin duda se trata de un proyecto muy personal y original. ¿Cuál es tu filosofía?

Mi filosofía es simple: hacer diseños diferentes y darle a la gente la posibilidad de pedirme lo que quiera. Además, al tratarse de dibujos hechos a mano cada prenda es única, lo cual las hace especiales. Por otra parte, también invito a mis clientes a que aporten ellos mismos la prenda para customizar, de forma que ropa que a lo mejor está aburrida en un armario pueda tener una nueva vida.

Esta opción por la que has optado de realizar "customización" de prendas hace que tus clientes tengan productos muy exclusivos. ¿Estamos empezando, como público, a huir del "uniforme" oficial del Street Style?

Nunca me ha gustado que todos vistamos iguales. En mi opinión, la ropa que llevamos dice mucho de nosotros, al fin y al cabo es la primera imagen que damos. Por eso, ya que cada persona es un mundo, me gusta la idea de que pueda mostrarle un poco de ese mundo a los demás.

Como comentabas, además de diseños ya establecidos en tu web, realizas creaciones bajo encargo. En general, ¿qué tipo de diseños son los más demandados por tus clientes?

Lo que más me suelen pedir son cuadros que les gustan, la portada de su CD preferido, imágenes que muestran sus aficiones... En general suelen mostrar sus gustos de forma que le dan un nuevo valor personal a la prenda.

Cuando se trata de diseños que tú misma propones, ¿en qué te inspiras a la hora de crearlos?

Siempre pienso en ropa que yo me pondría. También he realizado por ejemplo una serie sobre videoclips, en la que extraigo una imagen del vídeo y por detrás de la prenda escribo una frase de la canción a la que pertenece. Otras piezas están realizadas combinando frases que me inspiran con imágenes que relaciono con ellas.

Desde que comenzaste y teniendo en cuenta las demandas que te hacen, ¿dispones ya de un perfil de cliente definido?

De momento estoy empezando, tengo clientes de todas las edades. Ya sea para uso propio o para hacer un regalo, les gusta ese carácter de personalizado y hecho a mano.

Si bien estás empezando y hablando como joven emprendedora, ¿cómo está siendo el proceso de desarrollar una marca tan innovadora?

Aunque la filosofía es simple, la puesta en práctica es más complicada, ya que al intentar crear diseños diferentes y dar opciones tengo que estar constantemente pensando ideas nuevas.

Tu propuesta es un soplo de aire fresco dentro de una industria dominada por las grandes multinacionales. ¿Cómo ves el mundo actual de la moda y qué papel juegan en él marcas como la tuya?

En mi opinión, marcas como la mía ayudan a salirse del uniforme y a ver más allá de la moda del momento. En un mundo tan globalizado en el que todo se produce en serie, yo creo que a muchos nos gustaría sentir que tenemos una prenda más “nuestra”, más personal.

Con este panorama que vivimos hoy en día, ¿hacia dónde dirías que vamos en moda? ¿Por dónde crees que pasa su futuro?

Hoy en día cada temporada va cambiando la moda, de manera que si a una persona no le gusta lo que se vende en ese momento, se ve incapaz de encontrar algo distinto. Por eso pienso que marcas como la mía juegan un papel importante a la hora de reivindicar nuestra personalidad y salirse de lo que las grandes empresas establecen.