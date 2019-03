La Polla Records no tiene paz

Con motivo de la celebración de sus cuarenta años de trayectoria, La Polla Records anunciaba hace unos días su vuelta al ruedo, que incluye disco y gira nacional e internacional bajo el nombre de “Ni descanso, ni paz!”.

“Como estamos mayores y cansados y no nos dejan ni morirnos en paz, sacaremos a pasear La Polla un ‘ratico’ y después la enterraremos como se merece”, advirtió el cantante Evaristo Páramos, a propósito del tema que compuso especialmente para este regreso, en la rueda de prensa que el grupo ofreció en el local WiZink Center de Madrid.

La Polla Records vuelve a escena con la formación con la que actuó por última vez en 2003, con la voz de Evaristo, Sumé con la guitarra rítmica, Abel al bajo, Txiki, guitarra solista, y Tripi a la batería -los dos últimos también parte de Gatillazo, la última banda de Páramos después de The Cagas y The Meas-.

La gira incluirá las ciudades españolas de Valencia (21 de septiembre), Madrid (12 de octubre), Bilbao (19) y Barcelona (26), y en 2020 darán el salto a América con paradas en Argentina, México, Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia.

¿Y cuál es el motivo de la vuelta? “Nos pusimos a mirar cómo iba el tema de los derechos digitales y ahí nos dimos cuenta del tiempo que hacía que ni nos veíamos –explicó Evaristo-. ‘Vais a tener que hablarlo’, nos dijeron. Y nos pasó como pasa en el sexo, que una cosa lleva a la otra. La verdad, el motivo para volver es que como mejor nos la pasamos es echándonos unas risas”.

Hace 16 años actuaron por última vez y la relación se rompió “por una pelea entre niñatos de cuarenta años”, según los dichos del propio Evaristo.

Pero mucha agua corrió bajo el puente y el combo abanderado del rock radical vasco que siempre cantó en contra del orden establecido, con letras tanto directas como irónicas sobre la política, la religión, el capitalismo o la represión, vuelve más combativo que nunca. Sus crudas composiciones no solamente mantienen su vigencia sino que recobraron actualidad. “Es un poco triste que haya cosas que no solo no se hayan superado sino que vayan para atrás”, puntualizó el músico. Y advirtió que, para ellos, no hay ley mordaza que valga: “No vamos a cambiar ni una letra”.