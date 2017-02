Aquel tempo infame

Autora dun só libro, este que hoxe temos diante nosa, Françoise Frenkel (Lódz) pasou dunha Polonia sempre entre na encrucillada histórica, onde vivira nenez e adolescencia prácidas de xudea acomodada (e amante dos libros, tanto que no medio da súa habitación había un armario-biblioteca con catro paredes de cristal), a Francia e logo á Alemaña que habería caer nas poutas nazis. Aquí levaba, xunto ao seu home, Simon Raichenstein, fundaría a librería francesa, La Maion du Livre. Raichenstein acabaría morrendo en Auschwitz, circunstancia que se nos aforra neste libro, contextualizador e elíptico.

Onde Frenkel, beireando miserias humanas, narra o seu periplo pola Francia ocupada (de Aviñón a Niza, de aquí a Suiza, logo dun interludio carcerario en Annecy), fuxindo sempre do que supoñían as autoridades colaboracionistas. Porque o certo é que a besta parda nazi non máis se deixa ver no Berlín do que Frenkel debe liscar (antes xa o fixera seu home aínda que, xa se dixo, sen éxito: do tixolo ao lume), sendo o seu substituto natural en Francia o rexime aquel de Petain (e Laval).

De maneira que este libro fala de supervivencia, mais sen choromicadas nin autoconmiseracións, mais coa dignidade coa que ergue o vóo esta muller enteira. Quen soamente ao principio da súa testemuña fai a previsible, por máis que o seu libro teña pouco de “déjá vu”, loanza da literatura. Pero o que si fica no aire é a seguridade de que a literatura axuda a Françoise Frenkel, entre tanta privación, para coller bafos cos que seguir resistindo.

E é que os lectores compulsivos (así esta muller, libreira, ademais, regalía dobre) teñen a cousa de que viven dúas veces. A vida propia e aquela que se deixa ver nos libros que caen nas súas mans. Por iso, os que lemos este libro, somos triplemente afortunados. Porque esta vida, moi ben traducida desde o francés por Adolfo García Ortega, é realmente exemplar. Como exemplar semella a idea de recuperar un libro senlleiro, aparecido por vez primeira en Suiza, en 1945, e que volve agora prácticamente con selo ou carimbo de novidade. E gratificante é que nun panorama literario, de inmediateces, haxa libro destas características que peten na porta de novo. Con petador de seda.