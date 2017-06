La terapia literaria de Nadal

Albert Camus, Elias Canetti, Antoine de Saint-Exupéry, Octavio Paz, Marguerite Yourcenar o Josep Pla son algunos de los escritores que el editor Jordi Nadal incluye en su obra “Libroterapia” para dar las gracias a los libros y autores que le han hecho “feliz”.

Jordi Nadal, que ha sido directivo de grandes grupos editoriales españoles como el Grupo Planeta y Random House, y que actualmente dirige Plataforma Editorial, que él mismo creó hace diez años, ha dicho en una entrevista a Efe que "en la vida, si eres permeable, te llevas buenas cosas, porque todo lo que nos encontramos nos deja huella" y entre esas destaca la lectura.

El que no lee, advierte, "se dejará impregnar por otras cosas de más dudoso beneficio, pero un libro es la decantación de la vida, el cedazo, es tiempo condensado, es esencia y potencia".

Con “Libroterapia” (Plataforma Editorial), Nadal agradece los momentos felices que le proporcionaron algunos libros y autores que son “una parte esencial de mi altar, de aquello que me hace, de aquello que me protege y de aquello que me define”.

El punto de partida de este libro, señala, son unas fichas que Nadal ha realizado a modo de informe de lectura desde 1978, cuando tenía 16 años. “Hoy tengo 1.772 fichas, y en cada una anoto título, autor, editorial, un resumen, quién me lo ha recomendado, frases subrayadas y dónde lo he leído”.

De ese conjunto 500 libros son muy buenos, según reza en las fichas, “cien son el cielo”, y finalmente Nadal ha seleccionado catorce obras para “Libroterapia”.

Además de los catorce libros, el autor y editor recomienda 57 libros, “uno de Plataforma y el resto de otras editoriales”, exhibe con orgullo. A su juicio, en un mundo que es de una "dureza e injusticia brutal", los libros pueden fundar "esperanza, libertad, margen, campo de visión" y “nos enseñan a comprender cosas de un modo mucho más profundo que otras formas fáciles de información”.