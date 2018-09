El misterio poético envuelve esta obra que habla sobre todo de sentimientos, de vidas robadas o, más bien secuestradas y escondidas a las verdaderas sensaciones y deseos de sus dos protagonistas. Es un misterio el que nos plantea inicialmente, ¿dónde está Silvia? y es poético por las palabras que se pueden escuchar, degustar lentamente y saborear al máximo; por los diálogos que se regalan los dos protagonistas que, no por casualidad, están en un invernadero donde las flores crecen llenas de color y llenas de vida.

Es una obra que, además del texto, de la puesta en escena y de la dirección que consiguen entre todos un resultado casi perfecto, tiene entre sus alicientes ver a dos actores de la talla de Carmelo Gómez y Ana Torrent sobre el escenario, mirándose, amándose, odiándose, esperándose, sintiéndose, deseándose, encontrándose y también despidiéndose, con dolor, con pena.

Gómez y Torrent son Silvia y Samuel, y lo son tanto que desaparecen sobre el escenario para mostrar sólo a esa dueña de la casa y a su jardinero, que nos van desvelando historias y microhistorias y desgranando sentimientos y miedos, pero que dejan al público la última mirada, la última explicación, porque durante la obra ha formado parte de esa historia que marca y cuyo aroma, como flores de invernadero, aún perdurará durante varios días.

“Todas las noches de un día” está dirigida por Luis Luque, con un texto cuyo autor es Alberto Conejero. Pentación Espectáculos representa esta historia cuyo argumento resume de la siguiente manera: “Rodeado de urbanizacións, nalgún lugar preto de nós, sobrevive un vello xardín co seu invernadoiro. Pero pasou moito tempo desde que os veciños viron por última vez a Silvia, a dona da casa. Alí só queda Samuel, o xardineiro, afanado en preservar ese recuncho esquecido. Todas as noites dun día comeza cando a policía acode á casa para tentar descubrir o paradoiro de Silvia. Empeza entón un combate entre a vida e os recordos, entre o amor e as súas pantasmas·.

Así que todos listos para descubrir esos fantasmas de vida y disfrutar con el teatro, con el buen teatro.

Lugar: Teatro Principal (Ourense)

Fechas: 30/09 a las 19:00h

Entrada: De 12 a 20 euros