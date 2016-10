El Barrocás puso rumbo hacia la única meta posible, la División de Honor B

El Club Hockey Barrocás arrancó la temporada de hockey hierba con un único objetivo, el retorno a la División de Honor B que se le resistió el pasado curso: "La gente está con muchas ganas porque nos quedamos a un solo partido. Hicimos una gran temporada, incluida una medalla en el Campeonato de España de sala ante los mejores, y también hicimos muy buena liga pero creo que llegamos algo cortos de preparación a la fase de ascenso", afirma Roberto Oliveira, entrenador del conjunto ourensano.

El C.H. Barrocás va a por todas y por ello ha conformado una plantilla competitiva y amplia: "Recuperamos a efectivos, esta temporada tenemos 22 jugadores y entrenar con tanta gente favorece la competitividad en un grupo en el que habrá que ganarse el puesto cada partido. No queremos que nos pase lo de la última temporada en la que perdimos el partido decisivo ante el Linia 22. Fuimos superiores pero ellos ganaron el partido y se nos fue el ascenso. En competiciones tan cortas un error se paga muy caro, y fue lo que nos pasó, por eso este año queremos que sea diferente, sobre todo cuando además solo hay una plaza de ascenso. Solo ascenderá el campeón del play off de los siete grupos y eso no te permite fallos".

Será pues prioritario lograr el primer puesto en el grupo de los gallegos, que da acceso directo a la segunda fase del play off (la segunda plaza conlleva disputar la fase previa), aunque el equipo tampoco renunciará a hacer un buen papel en el Nacional de sala: "El año pasado logramos un podio y queremos tener otra buena participación aunque siempre teniendo en cuenta que es un añadido, no un objetivo prioritario", finaliza un Roberto Oliveira que reconoce que "la gente está muy ilusionada".