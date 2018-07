Canal aspira a hacer historia en el Europeo

Carlos Canal competirá mañana en el Campeonato de Europa de BBT que se disputará en Graz, Austria. Otro paso adelante en la progresión de un ciclista que apunta a asentarse entre las referencias de este deporte a nivel nacional.

En su primera temporada en la categoría júnior Canal confirma todo lo bueno que apuntó en cadetes. El pasado fin de semana el biker ourensano regresó del Campeonato de España con dos medallas y una de ellas fue el subcampeonato de su categoría, pese a tener que competir con un importante lastre, la "resaca" de un proceso vírico que le hizo perder tres kilos durante los días previos.

"No los he recuperado, pero estoy mejor. Hasta el momento de la carrera no sabré realmente como responde mi cuerpo, pero me encuentro fuerte", asegura el biker de A Limia. Y añade que "si tengo fuerzas incluso podría ayudar el no tener esos tres kilos. Veremos como sale la carrera".

Desde el martes la selección española está en Graz preparando un Europeo que se inició con la prueba de relevos (Team Relay). Cuatro días para aclimatarse al escenario de la competición: "En estos momentos de la temporada ya no hacemos entrenamientos fuertes. Estamos reconociendo el recorrido a diario y rodando un poco para que el cuerpo no pierda la forma. Hacemos 50 o 60 kilómetros con la bici de montaña por el monte (unas tres horas) y poco más".

Saldrá en el puesto 31

Ahora Canal se cita con los mejores especialistas europeos y lo hace con un hándicap añadido. Ya se conoce el orden de salida y el ourensano lo hará desde el puesto 31, es decir, en la sexta línea: "Es una pena porque a mí me gusta tirar fuerte desde el principio, pero tendré que tomarme la carrera con calma y pensando en ir remontando poco a poco, sin volverme loco".

Sin embargo, el recorrido sí le gusta a Canal: "Lo hemos estado revisando cada día y debería venirme bien. Tiene subidas muy pendientes y bajadas muy técnicas. Personalmente me gusta. Serán cuatro vueltas a un recorrido de cuatro kilómetros. Algo más de una hora de competición

Muy ambicioso

Pese a ser su debut en un competición internacional de este nivel y a las dudas que tiene por su estado físico, Canal quiere aspirar a lo máximo. "¿Top 20? Bueno... Con eso no estaría ni triste ni contento", responde con sinceridad. "¿Top 10? De ahí para adelante", se atreve a pronosticar. "¿Podio? Es muy complicado y más aún saliendo en el puesto en el que lo hago, pero la preparación que he llevado es para pelear por lo que sea. Lo único que tengo claro es que voy a salir a darlo todo y luego veremos hasta donde llego. Ahora mismo me siento bien y con ganas de hacer una buena carrera".

Sin presión y sin complejos. Así correrá mañana Carlos Canal, buscando ratificar a Ourense en la élite de un deporte que no deja de dar buenas noticias.