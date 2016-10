El Carnes do Ribeiro trabaja para afrontar con garantías el cambio generacional

El Carnes do Ribeiro afronta una nueva participación en la Primera División Autonómica en la categoría sénior masculina. Esta temporada es diferente puesto que el objetivo del conjunto ribadaviense es prepararse para el cambio generacional: "Queremos que poco a poco los juveniles se vayan fogueando en la categoría. El equipo sigue rindiendo a un buen nivel porque la mayor parte de la plantilla lleva junta muchos años pero hay que ir pensando en el cambio", señala David Taboada 'Piri', entrenador del conjunto de O Ribeiro.



Después de participar en la Copa, en la que no pudo alcanzar la fase final, el Carnes do Ribeiro comenzó la temporada a un buen nivel, con dos victorias en dos partidos, la primera en Tuy y la segunda el sábado en el derbi ante el Pabellón. "La Copa coincidió con la vendimia por eso utilizamos la competición como pretemporada. Ganamos el último al Pontedeume y ya en la liga ganamos en Tuy y el partido ante el Pabellón", afirmó Piri. El resultado fue un ajustado 25-24 aunque siempre llevó la delantera el Carnes do Ribeiro: "Íbamos ganando bien pero hubo un problema extradeportivo en la grada y nos descentramos.

Llegamos con una ventaja de cinco goles al descanso y en los últimos minutos estábamos por delante 25-21 pero jugamos los últimos dos minutos con tres jugadores excluidos y terminaron a un gol. ¿Dos de dos? Sí, pero supongo que los dos equipos que descendieron de Nacional (Poio y Ártabro) serán los que dominen junto a Camariñas, un equipo siempre competitivo. Después estaremos nosotros y el Pabellón, que ha dado el paso con los chavales. El objetivo es estar entre los cuatro o cinco primeros e la categoría, y a partir de ahí ya se verá", finaliza Piri.