Derrota por partida doble del Club Hockey Albor

El equipo juvenil del Club Hockey Albor saldó con dos derrotas el segundo día de competición en la fase final de la Copa de España que se disputa en Cádiz.

En el encuentro matinal, los de José Ramón Veloso cayeron 1-6 frente al RS Tenis. "Ellos fueron superiores desde el inicio del partido, a nosotros nos costó mucho entrar en el encuentro, empezamos despistados y al final lo acabamos pagando", señala el técnico del Club Hockey Albor.

Por la tarde, los juveniles del Albor sufrieron una nueva derrota. El Giner de los Ríos le endosó un 5-0 al combinado ourensano en un partido en el que el marcador no hace justicia a lo ocurrido sobre el terreno de juego. "Fue el mejor partido de los tres que llevamos disputados hasta ahora. El choque fue muy igualado, tuvimos varias ocasiones para adelantarnos en el marcador, pero no las aprovechamos. Encajamos el 1-0 en la primera llegada que tuvieron y llegamos con el 2-0 hasta los últimos minutos de partido. Nos metieron tres goles en los últimos dos minutos del encuentro, por lo que el final me deja un mal sabor de boca", aseguró José Ramón Veloso.

Estas dos derrotas se suman a las sufrida el jueves ante el Complutense por sietes goles a cero.

Última jornada de competición

Los ourensanos se despiden de la fase final de la Copa de España con el partido correspondiente a la lucha por el séptimo y octavo puesto. Las semifinales del torneo se disputarán hoy, mientras que el tercer y cuarto y la final se disputarán mañana.