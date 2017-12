El Barco da un golpe en la mesa

Era el partido subrayado en el calendario. El líder de la Primera cadete, el Barco, rendía visita al segundo clasificado, el Arrabaldo. Los locales tenían la opción de dar un golpe de Estado y reclamar el trono. No pudieron. La pegada y el buen hacer de los barquenses se impuso en un duelo intenso que sentenciaron mediada la segunda mitad con dos goles en dos minutos.

Antes ya se le puso de cara la cosa a los rojillos. A los diez minutos un tanto de Anouar Trih abría el marcador. De ahí en adelante, el Arrabaldo buscó la igualada, pero el resultado no se movería durante el primer acto. Tras el paso por los vestuarios, llegó la sentencia. Minutos mágicos para el Barco que en dos acciones casi consecutivas colocó el 0-3 definitivo. Gorka Illescas y Trih demostraron el motivo por el que el Barco es el equipo más goleador del grupo. Y con diferencia.

A pesar de su esfuerzo, los locales no pudieron reaccionar. El líder no mostró concesiones y sale reforzado.