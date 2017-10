Esperanza Fernández, la "Million Dollar Baby" del taekwondo ourensano

Se llama Esperanza Fernández (18/06/1966), aunque a veces su estado anímico no responda con certeza a su nombre propio: "Las cosas a veces no salen como uno quiere. En algunas ocasiones, soy muy negativa con pensamientos muy malos".

La sinceridad brota desde la primera palabra. Una deportista constante y una persona transparente que acaba de colgarse una medalla de bronce nacional en el Open de Navarra hace semana y media: "Fui bronce, pero bueno pudo ser peor. Bien es cierto que podía ser primera o segunda, pero a veces las cosas no salen como uno quiere".

Y es que Esperanza se lesionó tres semanas antes de la competición. Pensó que su recuperación sería larga, pero su cuerpo se mantiene joven y eso importa. Hasta el punto que en dos semanas, ya estaba entrenando. Mejorando esa técnica para competir por una medalla. "Tenía pensamientos negativos, pensaba que no me podía recuperar. Pero insistí en pensar en positivo, con mensajes buenos y sobre todo con fuerza de voluntad. Me decía que me iba a curar, que me iba a curar y al final me curé".

Aunque tiene un remedio natural que no falla: "En Ourense tenemos un tesoro que son las termas. Yo por ejemplo voy a la Chavasqueira para recuperarme. Esos cambios de agua caliente y de agua fría son muy buenos para curarse bien".

POR CLINT EASTWOOD

Esperanza Fernández vivió reservada a sus estudios y nunca tuvo la oportunidad de practicar deporte. Después del Bachiller, de los estudios de Derecho en la universidad y de conseguir trabajo, la ourensana aprovechó el tiempo libre y preguntó en el gimnasio después de ver una película que le marcó: "Vi la película 'Million Dollar Baby' de Clint Eastwood y me motivó mucho para empezar en serio con el deporte. Al principio, pregunté en el gimnasio de O Couto si había boxeo y me dijeron que no. Quería mantener el tipo y sobre todo para mantenerme en forma. Aunque fui a preguntar no me atreví a apuntarme. Sin embargo, tiempo después volví a ir y me dijeron que había clases de taekwondo. Me gustó la idea y probé".

En un principio, no le gustaba. Lo admite. Pero a medida que iba sumando clases y adquiriendo conocimientos en técnica fue apareciendo la ilusión.

Tiene las medallas colgadas en los cuadros de casa, "cualquier día se me caen". Bromea mientras intenta recordar cuántos metales tiene. "Muchos, muchos", se apresura a contestar.

Tras la lesión y su recuperación, tiene otra perspectiva de la vida. Y sobre todo del taekwondo. Mucho más positiva, mucho más alegre.

Ya no piensa en los errores del pasado, si no en las alegrías que dará el futuro: "Hay muchas competiciones ahora y hay que estar en forma, sobre todo pensar en el Mundial". Quiere ir a la cita mundial y sabe cómo hacerlo. Se acabó el pesimismo.