No hay nada más doloroso que tener algo que anhelas y que en segundos se desvanece. Además, adquiere un grado de tristeza mayor si es injusto o por una decisión de la que no eres responsable. Felipe Iglesias no olvida el momento en el que el árbitro con el tiempo de la final del Mundial de Tailandia le retiró la medalla de oro. "Es el peor recuerdo que tengo también tengo que admitir que ha sido mi mejor medalla. Fue un Mundial muy bonito y competido. Lástima la medalla de oro. Fue una pena", recuerda el deportista ourensano.

Lejos de pensar a largo plazo, Felipe Iglesias rescata la filosofía 'cholista'. La del partido a partido, pero en este caso la extrapola al jiu jitsu. "Sólo pienso en los entrenamientos diarios y en el combate a combate". Una idea que señala que va a seguir en el próximo mundial de Polonia para poder traerse una medalla que tuvo durante segundos y que mantiene en sus metas deportivas.

Tras la cita global de Polonia, "los nacionales serán en febrero, los europeos en junio y a finales de año los Combat Games en Perú" dice el ourensano. Y es que la agenda del mejor jiujitsuka del mundo debe tener las fechas de cada competición para poder tener una preparación acorde al tiempo y a la duración de la misma. Precisamente, Felipe explica que "sigo un régimen nutricionista para mantener y controlar mi peso. Además de entrenar seis días a la semana". Y aclara: "Mis entrenamientos se dividen en ejercicios aeróbicos y de técnica".

También tiene tiempo para dedicarse a otras aficiones como ir en bici o el triatlón. Y nunca se olvida de su familia: "Ellos son los que tienen el mérito de todo mi éxito".

El mejor del mundo

"Yo no vi el mensaje. Me avisó un compañero de que lo había visto en la Federación o que le habían avisado. No me acuerdo bien. Es un premio a la regularidad de los últimos años. No me lo esperaba. Fue... Una alegría... Ufff...", suspira Felipe.

El ourensano es el mejor jiu-jitsuka del mundo según la Federación Internacional de Jiu Jitsu. Un reconocimiento que "es muy difícil ser el mejor de mundo". "¿Le afectará ser favorito en todas las competiciones que dispute? A esta edad no me afecta ser favorito. Pero tener este reconocimiento hace que los demás te respeten.".

El ourensano es consciente de la dificultad que acarrea ser el número uno del mundo.

Entre pregunta y pregunta, hace memoria para contar sus inicios deportivos en la Universidad de A Coruña cuando se inició en una asignatura que era el Judo y su didáctica. Las artes marciales entraron por sus venas y ya no paró. Se puso metas y las cumplió. Pasaron los años y no se detuvo a la hora de ganar. Desde aquella medalla en el años 2000, "fue mi primera medalla así importante. Era una competición de judo y jiu jitsu. Les gané a los dos campeones de aquella época". Desde ese mismo instante hasta el actual. Dieciséis años donde la idea de retirarse ronda por su mente pero sin un establecerse de forma fija y coherente.

No tiene un baúl donde guarda las medallas. Debería tener un museo para exponerlas, sin embargo las "incontables" medallas y trofeos los observa en 6 vitrinas. Pasado, presente y futuro de un campeón mundial. Sí o sí.