Maceda, a por el podio nacional

El ciclismo provincial tiene otra cita para lucirse. Desde mañana, siete componentes del Academia Postal-Actyon-MMR participan en el Campeonato de España de ciclocross a en la localidad guipuzcoana de Legazpi. Cinco de ellos lo hacen como integrantes de la selección gallega: se trata de los cadetes Noela Saa , Aida González y Martín González, el júnior Carlos Canal y el sub 23 Iván Feijóo. Otros dos lo hacen como miembros del equipo de competición del club macedano: son el cadete Marco Nube y el sub 23 Román Saa.

Las opciones de los ourensanos volverán a picar alto. Son claros aspirantes al oro el sub 23 Iván Feijóo y el júnior Carlos Canal, mientras que lucharán por el podio las cadetes Aida González y Noela Saa.

Los precedentes invitan al optimismo. En el Campeonato de España de hace un año cayeron tres podios: doble oro para el entonces júnior Iván González, tanto a nivel individual como en el team relay, y plata de Carlos Canal, que en aquella ocasión era cadete.

Xulio Conde, director técnico del Club Ciclista Maceda, al que pertenecen todos los ourensanos, asegura que "será unha proba durísima. O circuito está cheo de neve, irá moito frío e estará convertido nun barrizal. Hai que agardar que aguantes as bicis e os ciclistas, e despois a ver que tal sae todo. As sensacións iniciais son boas pero o barro pode cambiar as circunstancias da carreira".

Carlos Canal será el primero de los ourensanos en competir. Lo hará en la prueba de apertura, el team relay con la selección gallega. Además de Canal, los relevistas gallegos serán el cadete Miguel Rodríguez (Ponteareas), el sub 23 Samuel González (Ponteareas), el élite Darío Otero (Muebles Compostela), el máster 30 Luciano Carretero (Cambre Caeiro y la sub 23 Irene Trabazo (Marín Ottoman).