Una pequeña gran campeona

Se acababa el año y a veces los mejores deseos o predicciones se cumplen al final. Como dice el dicho. Así le ha pasado a María González (1/7/2001).

La ourensana fue al Campeonato autonómico de taekwondo absoluto en Rivera con la única misión de "disfrutar". Y vaya si lo hizo. Además, a ritmo de baile. Con el movimiento de sus victorias hasta llegar a la final. Por el camino dejó el saludo derrota de las rivales. Ella era la que avanzaba rondas y sin casi darse cuenta miró y estaba sobre el tapiz. Solo faltaba una.

"Tenía un currículum muy bueno y estar en la final ya era todo un premio para mí así que salí a disfrutarla", dice la promesa ourensana. Con el gesto de complicidad con su entrenador saltó a hacerlo lo mejor posible. A pesar de que la contrincante tuviera cinco años, ella se mantenía fuerte, tanto física como mentalmente. La tiraban y se levantaba, quería demostrar que no estaba ahí por mera suerte o azar. Cuando se dio cuenta empató el combate. El punto de oro decía.

Y... "pues la verdad no me esperaba ganar para nada. Fue un torneo muy duro y llegar a la final era un logro, pero saqué el punto de oro y me dije a mi misma que había que disfrutar. Y así lo hice".

Salió relajada con la convicción del trabajo hecho, pero con la obligación de luchar por esa medalla de oro. La lució en lo alto del podio y se la dedicó a todos los que la apoyaron en su competición. "A Tito (González, el entrenador) más porque es el que nos mete caña. Sabe que podemos dar más y siempre sabe saca lo mejor de nosotros".

Empezó sin querer darse cuenta. "Mi hermano hacía artes marciales y yo me decidí a probar. No me gustaba el fútbol ni el baloncesto, no me gustaban porque los practicaban todo el mundo".

Una campeona que basa todo en el entrenamiento y en la organización. Porque el taekwondo es su vía de escape cuando "tiene que estudiar mucho". Aunque las novelas de ficción le transportan a otros lugares cuando está agobiada. Otra de sus pasiones.

El horario de María está marcado con claridad. "Le doy mucha importancia a los estudios y al entrenamiento. Sé que tengo que hacer deberes o estudiar, entonces lo hago antes del entrenamiento y si me queda algo pues lo termino a la noche".

Las conversaciones sobre artes marciales "a veces" saltan a la mesa con sus padres. Sin embargo, no hay comparaciones odiosas con su hermano por ver quién es mejor. "A mis padres les gusta mucho venir a verme, aunque a veces lo pasan mal".

Es su último año como júnior. Sabe de la dificultad pero por eso mientras yo escribo ella habla y entrena a la vez. Conoce la base del éxito. Toda una pequeña campeona.

LOS DETALLES

LUCIENDO UNA MEDALLA DE ORO "ÚNICA"

María González sonríe cuando se le pregunta por la medalla y por el campeonato autonómico: "Fue una gran alegría, la verdad. Cada vez que lo recuerdo es algo único". Ahora mientras ella entrena, sus compañeros intentan imitarla para lograr su propia medalla.

LA OURENSANA EN LO ALTO DEL PODIO

A la taekwondista del Centro Deportivo Couto no se le borraba la sonrisa tras el autonómico en la localidad coruñesa de Riveira. Las tres finalistas se subieron al podio, pero la presencia de María González brillaba como la hacía la medalla de oro que había ganado.