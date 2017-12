San Lázaro decide el título

El ciclocross autonómico despide el año subido a la bicicleta. El circuito santiagués del Estadio de San Lázaro acoge esta mañana el Campeonato gallego en las diferentes categorías, evento que reunirá a alrededor de 350 ciclistas en un trazado en el que el barro será protagonista. "Non creo que defina as carreiras pero o barro si pode ser un inconvinte no que a averías se refire", avisa Xulio Conde, director técnico del Club Ciclista Maceda. Después de analizar el circuito, desde la entidad macedana reconocen que "ten moita curva, estará embarrado e aínda encima dan máis choiva para oa hora das carreiras, e as probas serán máis lentas do habitual", añade.

El Actyon/Academia Postal/MMR será uno de los equipos más fuertes en este Campeonato gallego. Parte con cuatro opciones de título en tres categorías diferentes: el alaricano Iván Feijóo, reciente campeón de la Copa de España, es el favorito en la categoría sub 23; Carlos Canal, subcampeón del certamen nacional opta al oro en la categoría júnior; y habrá duelo por todo en la categoría cadete femenina con el tándem Noela Saa-Aida González luchando por todo.

Además, otros ciclistas del club macedano tienen opciones de podio: Román Saa en sub 23, y Martín González y Marco Nube en la prueba cadete.

El circuito compostelano tendrá una pequeña novedad respecto al de hace poco más de un mes en la Copa Galicia, ya que la organización lo ha aumentado en 250 metros para hacerlo todavía un poco más exigente: "Hai moita curva, será un trazado lento, que agarra moito", reconoce Xulio Conde.

El sub-23 Samuel González defenderá el triunfo conseguido en la categoría reina masculina la pasada temporada en Culleredo pero su rival será Iván Feijoo. El vencedor hace un año entre los élites fue el corredor profesional de carretera Daniel López (Burgos BH).

En cuanto a la competición estrella femenina la condición de vigente campeona le pertenece a la élite Isabel Castro (Condado Bike), que se impuso por delante de su hija, la sub23 Desiree Duarte (Condado Bike). La gran candidata al triunfo en Santiago es la sub23 Irene Trabazo (Marín Ottoman).

También buscarán revalidar sus coronas la cadete Noela Saa (Maceda), el máster-30 Luciano Carretero (Cambre Renault Caeiro), el máster-40 Guillermo Álvarez (Condado Bike) y el máster-50/60 Marcial Rodríguez ( Québici- Marcisport). En el resto de categorías habrá nuevos campeones porque los ganadores hace un año cambiaron de grupo de edad.