Eva Feijóo y Eva Carril se bañan en oro

Son jóvenes pero ya pueden presumir de historial. Se mueven como pez en el agua. Literalmente. Forman parte del grupo de talentos del Natación Pabellón, que brillan en las citas autonómicas y asoman la cabeza en la pruebas nacionales. Eva Feijóo (2004) y Eva Carril (2002) volvieron a demostrar su estado de forma en el Gallego celebrado en Ourense. Entre las infantiles la primera, entre las júnior la segunda. Doblete de títulos por cabeza y un baño de oro como recompensa.

"A este Campeonato Gallego iba con buenas sensaciones. Acababa de competir con la selección gallega en el Nacional por comunidades autónomas de Castellón y me habían salido bien las cosas, así que llegué con confianza. Ahora, en dos semanas, llega el Campeonato de España, que se disputa en Gijón", analiza Feijóo, campeona en 50 y 100 libre, con récord provincial de 15 años incluido.

La pequeña de las dos recuerda sus inicios en el agua. "La primera vez que fui a la piscina fue con seis meses. Mi madre le tenía miedo al agua y jo quería que me pasara lo mismo, por eso me llevó tan pequeña. Después, primero estuve con el Golfiños, hice las pruebas para entrar en el Pabellón y me cogieron, cuando tenía 5 o 6 años", recuerda Feijóo.

Una nadadora infantil que sabe que su progresión es constante, fruto del trabajo duro. "Por ahora estoy contenta porque llevo unos resultados bastante buenos. El año pasado, no tanto. Pero estoy satisfecha. Entrenamos más de dos horas cinco días a la semana, más la competición, si la hay el fin de semana".

Carril, por su parte, tiene un par de años más de experiencia. Recuerda como entró en un mundo que se ha convertido en su pasión. "Empecé yendo a los cursillos de natación en el Pabellón. Con 8 o 9 años me dijeron si quería probar en el club, y probé. Me gustó y hasta ahora. No he probado más deportes porque me siento cómoda practicando natación, viajando... Las experiencias que vives son las que te motivan para seguir adelante. El Pabellón ya es una segunda familia".

Campeona gallega en 50 libre y 50 mariposa, completó su palmarés con un bronce en 200 estilos. "En la prueba de estilos ya iba con la tercera mejor marca, pero los dos oros no me los esperaba para nada, aunque mi especialidad son las pruebas de velocidad. Ahora, lo que toca, es entrenar para entrar en una competición nacional en Madrid, y también preparando la Liga Gallega de clubes, para seguir subiendo al podio".

Pero como nada es fruto de la casualidad, el trabajo no puede faltar. "Entreno todos los días menos los domingos, de 15:30 a 18:30, más o menos", señala Carril.

Dos Evas, dos talentos que, braza a brazada, continúan alcanzando sus objetivos.