Sin victorias, pero con la misma ilusión

Dumbría se convirtió en el centro neurálgico del fútbol base gallego gracias a la disputa del Campeonato Autonómico de selecciones comarcales en edad sub 12. Allí no faltaron los dos combinados, masculino y femenino, que representaron a Ourense. Y si bien es cierto que no pudieron celebrar ninguna victoria, la imagen ofrecida fue positiva y la experiencia no se la quita nadie.

En el caso de los chicos, arrancaron un empate a un gol ante A Coruña y perdieron 0-3 contra Santiago, que a la postre sería la ganadora y la única que hizo un doblete de victorias. Los ourensanos finalizaron en séptima posición.

En el cuadro femenino, Ourense cedió 1-3 ante Vigo e hizo lo propio con Pontevedra, en este caso 0-4. La escuadra rojilla terminó también en la séptima plaza del grupo.

Jornada intensa y satisfactoria, seguida por mucho publico y que debe servir para seguir creciendo.