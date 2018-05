Batidos proteicos para adelgazar

Algunos batidos comerciales ricos en proteína pueden ser buenos recursos y ayudar en el objetivo de adelgazamiento, sin embargo, cabe señalar que no son la solución definitiva para la pérdida de peso.

Cuando se reemplaza una o varias tomas de alimentos por batidos proteicos es posible recortar calorías diarias que permitan el control de la grasa corporal, pero esta situación puede revertirse con la vuelta a las comidas habituales, punto crítico que puede disparar la báscula si no se hace una elección y ajuste adecuado de los alimentos y sus cantidades.

Es recomendable no depender demasiado de los batidos proteicos, sustituir muchas comidas durante periodos prolongados, aumenta el riesgo de pérdida de nutrientes (que ofrecen normalmente los alimentos en su forma sólida) y de dietas desequilibradas que incluso dificulten la pérdida de peso, en especial si se añaden batidos proteicos al plan de menú que usualmente se come y no se realiza actividad física.

En promedio, según el peso corporal y las características individuales, un adulto necesita entre 46 y 56 gramos de proteínas al día. Si la alimentación es suficiente y saludable, no se justifica un aporte extra de proteínas, ya sea a través de batidos de proteínas u otras fuentes alimentarias.

Si hay intención de utilizar o ayudarse de estos batidos para adelgazar con salud, lo más recomendable es realizar un plan personalizado, con pautas incluidas de ajuste de energía y nutrientes, calculadas por un dietista-nutricionista experto, que además de configurar el número de comidas sustituidas, el tiempo y los alimentos complementarios, evalúe el progreso de la corrección calórica necesaria para restar los kilos de más.

Algunas claves:

- Elecciones saludables de alimentos (frutas, verduras, cereales integrales y alimentos proteicos sin grasa).

- Ajustar la cantidad de proteínas.

- Incluir grasas saludables.

- Organizar comidas, ingesta de líquidos/batidos, y horarios.

- Establecer rutinas diarias de actividad física.

