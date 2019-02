A Gudiña promove vías para loitar contra o lume

José María Lago, rexedor da localidade de A Gudiña, trasladoulle ao conselleiro de Medio Rural, José González, varias propostas para loitar contra a problemática dos lumes no concello. A mais importante pasa pola mobilización de terras, co obxectivo de ampliar a base territorial das explotacións agrogandeiras da zona e poder loitar contra o abandono de predios e os incendios.

José González salientou que en Galicia hai, na actualidade, 114.000 hectáreas de terra con "boa aptitude agraria" para ser postas en producción e, delas, unhas 46.000 son "da mellor calidade".

O titular de Medio Rural tomou nota do interese do rexedor por poñer en marcha un proxecto destas características, centrado na recuperación de soutos tradicionais de castaña e praderías. No primeiro caso, González subliñou que está aberto o prazo para solicitar as axudas para a creación de superficies forestais madiante a plantación de coníferas e frondosas.