Liberado un conductor tras sufrir un accidente en Cualedro

O 112 rexistrou na noite deste sábado un accidente no que foi necesaria a intervención dos equipos de excarceración para a liberación de un ocupante.

O sinistro ocorreu ás 4,30 horas no concello ourensán de Cualedro, en concreto no lugar de Lucenza. Alí, un vehículo saíuse da vía e envorcou, o que provocou que o condutor quedase atrapado no interior.

Por iso, o 112 pediu a colaboración dos Bombeiros de Verín, que, coa axuda dos voluntarios de Protección Civil da localidade, excarceraron ao condutor, quen despois foi evacuado polos servizos sanitarios de urxencia.