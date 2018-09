El PP de Verín critica la "nefasta" gestión del gobierno local

El líder del Partido Popular en Verín, Juan Manuel Jiménez, reanudó este lunes el curso político desde la oposición con la convocatoria pública a los medios a una comparecencia en la que alertó, una vez más, de la "nefasta gestión económica y financiera que está llevando este alcalde en connivencia con el Bloque Nacionalista Galego, responsable indirecto de los desmanes que se están produciendo".

Jiménez Morán abrió su alocución tildando de "falsedad enorme la información facilitada por el grupo de gobierno en lo que a reducción de la deuda se refiere. Si tan boyante es la situación económica, que le expliquen a los verinenses y a los proveedores del Concello por qué en el mejor de los casos el periodo medio de pago se alarga hasta los nueve meses, cuando la legislación vigente fija el tope de 30 días", explicó.

"La deuda comercial -de la que no habló el regidor- es tan exagerada que del 2017 figuran pendientes de pago más de 800.000 euros, y las que pueden figurar del 2018 tengo la seguridad de que será una cantidad mucho mayor. Por no hablar de los reparos de legalidad que el interventor lleva emitidos desde mayo de 2017, más de 150, procedimientos que no dejan de ser advertencias del técnico municipal de que lo que se está haciendo no se ajusta a la legalidad vigente", añadió Juan Manuel Jiménez.

El alcalde, Gerardo Seoane, por su parte, declinó contestar a las acusaciones del líder de la oposición: "Lo único a lo que le invito es a que le pregunte a los ciudadanos de esta villa, porque los hechos están hablando por sí solos desde hace tres años".