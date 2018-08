La prodigiosa década de los años 60

La historia de la música presenta décadas doradas en las que pareciese que algo mágico sucede para que tantos genios compartan tiempo e, incluso, espacio físico. Algo de eso tuvo que pasar en los años 60 del siglo pasado, o eso es lo que cree Fernando Esclusa, voz y guitarra de Los Mecánicos, que no duda en decir que es su década favorita. "Es polivalente, sirve para animar a todo el mundo, no importa la edad que tengan", comenta.

Los Mecánicos nació en A Coruña en el año 2008 con el objetivo de rendir homenaje a bandas míticas de esos años, tanto del panorama nacional como del internacional. Antes de eso, sus integrantes formaban parte de otros grupos en los que, de una forma u otra, siempre se acababa tocando alguna canción versionada. Por ello, Los Mecánicos se dedican, de forma exclusiva, a los tributos.

Así, en su repertorio hay éxitos como "Mi gran noche", "Eva María se fue" o canciones de The Rolling Stones, The Beatles o The Kinks. Incluso se atreven con temas gallegos, como "O tren" de Andrés do Barro, un artista "poco reconocido" en la comunidad, tal y como apunta Esclusa. La agrupación llega esta noche a la praza de A Merced de Verín dentro de la programación de Los Conciertos de La Región para hacer que el público, local y visitante, baile y se anime a participar en el espectáculo. Encima del escenario, y perfectamente ataviados con sus monos de mecánicos, Fernando Esclusa, Pocho Taxes y Alberto Dopico ("Delpi), estarán preparados para dar lo mejor de sí mismos. La cita dará comienzo a partir de las 23,00 horas y promete durar hasta que el cuerpo aguante. Pequeños y mayores tendrán la oportunidad de cantar conjuntamente, para algunos, canciones muy conocidas y para otros, temas "nuevos".

Próximas citas

La próxima cita de Los Conciertos de La Región tendrá lugar en O Barco, el próximo 14 de septiembre.n