Sale a licitación la gestión del centro de día de Verín

El Concello de Verín busca empresa gestora para su centro de día. En este sentido, la administración local acaba de abrir el plazo de licitación para que aquellas sociedades interesadas puedan presentar sus ofertas y participar, de esta manera, en el concurso para la contratación de la gestión indirecta del servicio de atención a la tercera edad. La fórmula del acuerdo será la concesión, y la fecha límite para que las entidades aspiren a formar parte del proceso terminará el próximo 4 de diciembre.

Gerardo Seoane, regidor de Verín, destacó que "a posta en marcha do que é o primeiro centro de día da vila e do futuro xeriátrico de Caldeliñas, do que se está a rematar o proceso de adquisición de terreos, suporán a creación dun centenar de postos de traballo na vila, dentro do sector sociosanitario".

El Consistorio acaba de hacer público, del mismo modo, el pliego de condiciones, del que se extrae que el valor estimado del contrato asciende a 4.129.920 euros y en el que se especifica que la concesionaria se retribuirá, exclusivamente, con las tarifas abonadas por los usuarios del servicio -que no podrán superar las cuantías que han sido fijadas en la ordenanza municipal que regula esta prestación-.

La empresa que resulte adjudicataria del servicio tendrá que abonar al Consistorio verinés en concepto de canon por la explotación del servicio -que tendrá una duración de no más de 15 años-, una cantidad que rondará los 20.000 euros anuales.

El primer centro de día de la villa tendrá una superficie total de 380 metros cuadrados y estará ubicado en la parte inferior del edificio de la Plaza de Abastos, en la plaza Mayor. El inmueble permitirá albergar a 36 usuarios que podrán elegir entre el servicio a tiempo completo -que tendrá un coste de 480 euros al mes- o a media jornada -240 euros al mes-.