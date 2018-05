Sin acuerdo para apoyar al Centro Gallego de Buenos Aires

Los grupos del Parlamento de Galicia, que hace unos meses sí lograron cerrar una declaración institucional sobre el Centro Gallego de Buenos Aires, volvieron a mostrar este miércoles su preocupación por su legado y situación, pero no lograron un acuerdo plenario sobre el futuro del que constituye uno de los símbolos de la emigración gallega.

"Tenemos que intentar salvar por todos los medios el Centro Gallego de Buenos Aires", proclamó la diputada de En Marea impulsora de la iniciativa, quien durante la exposición inicial relató las fechas más relevantes que afectan a esta entidad en cuyo emblemático edificio falleció Castelao. Fue rechazada con los votos del PPdeG en una votación con una decena de diputados ausentes. Ánxeles Cuña recordó que más de 5.000 entidades como la Real Academia Galega (RAG), las universidades y el Consello da Cultura Galega han firmado un manifiesto de apoyo al "porvenir" y en defensa del Centro Gallego y el propio Parlamento aprobó una declaración institucional en este mismo sentido.

Una de las principales funciones de este centro es la prestación sanitaria que ofrece a sus socios, pero además los grupos políticos han visto comprometido -con la posible venta del inmueble- el patrimonio cultural que, en palabras de la diputada de En Marea, "con tanto esmero y dedicación hicieron desde el año 1907 las personas gallegas emigradas".

En este sentido se pronunció el diputado del PSdeG Juan Díaz Villoslada, quien presentó una enmienda en la que pedía que se acordase con el Gobierno argentino los "necesarios mecanismos de cooperación para la preservación de todo el patrimonio artístico, documental y bibliográfico", al tiempo que evitar la "especulación inmobiliaria" con el edificio.

Díaz Villoslada destacó tres hitos en la historia del centro: 1907, cuando se creó; el periodo hasta el 1936 cuando prestó apoyo a la autonomía gallega; y 1990, con la Medalla de Oro de Galicia.

Asistencia sanitaria

También quiso enmendar el texto, aunque en este caso no hubo acuerdo, el PPdeG, cuya diputada Raquel Arias quiso "aclarar que todos los gallegos tienen garantizada la asistencia sanitaria gratuita" y que, en el caso de que alguna persona "puntualmente no la tenga", basta con acudir a la Embajada o a la Delegación de Galicia en Buenos Aires. Además, Ariasrecordó que el Gobierno gallego no va a "comprar" el edificio del Centro Gallego de Buenos Aires, pero sí estará "atentísimo" sobre el legado artístico.

Por su parte, la diputada del BNG Olalla Rodil se mostró "absolutamente de acuerdo" con la iniciativa y la necesidad de "garantizar la conservación" del legado del Centro Gallego de Buenos Aires y únicamente matizó que no están de acuerdo con "derivar"" toda la "responsabilidad política" al Estado, al respecto de lo que ha pedido implicación de la Xunta.