Guaidó: "Son los militares los que sostienen al 'dictador' Maduro"

Desde el papel que asumió como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó señala directamente a las Fuerzas Armadas como el factor que sostiene "al dictador", en referencia al gobernante Nicolás Maduro, aunque asegura que una amplia mayoría de la "familia militar" está descontenta.

"Son las Fuerzas Armadas las que hoy sostienen al dictador y el llamado ha sido muy claro sin medias tintas a ese sector importante del país, que tienen un rol no solamente en que cese la usurpación sino también en la reconstrucción de Venezuela", dice Guaidó a última hora del lunes en una entrevista.

Para el jefe del Parlamento, queda claro además que hay militares que ya han empezado a dar la espalda a Maduro públicamente, pero señaló que 160 militares activos fueron apresados y, asegura, "están siendo torturados".

Sin embargo, según sus datos, "el 80 % de la familia militar está en absoluto descontento con este régimen".

Esta lealtad de la llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al gobierno chavista sería el obstáculo principal para deshacer lo que Guaidó ha llamado el "cese de la usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro, y sería el escollo para que asuma con todos los poderes la presidencia interina del país.

Ante la posibilidad de que llegue a ordenar una intervención extranjera responde: "Eso es muy polémico (...) Lo que puedo aseverar en este momento con propiedad absoluta es que en el marco de nuestras competencias, del ejercicio pleno de la soberanía nacional, nosotros vamos a hacer lo necesario para lograr el cese de la dictadura".

Cuando Guaidó juró ante cientos de miles de venezolanos que asumía las funciones como presidente encargado el 23 de enero pasado dijo que su gobierno se propone alcanzar tres objetivos que se han convertido en un mantra para la oposición: "Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres".

Hoy, asegura que Maduro ya no cuenta con el respaldo de nadie pero sin embargo sigue instalado en el palacio presidencial de Miraflores, ¿Por qué?, "los militares", responde.

"Maduro desconoce la crisis, desconoce la migración, desconoce elementos que son y salen a la vista claramente al que visita Venezuela, el deterioro de la calidad de vida, de los servicios públicos, el riesgo de vida que tenemos en Venezuela", apunta, al enumerar las razones por las que está seguro de que el gobernante chavista está solo.

"¿Qué nos falta hoy luego de 20 años de trabajo, de sacrificio, de construir mayoría? Nos falta el elemento que sostiene en definitiva, en última instancia las dictaduras, que es las Fuerzas Armadas", reafirma.

Guaidó no quiere hablar de fecha límite para que cese "la usurpación" de Maduro, y prefiere reiterar que hay tareas en las que hay que seguir trabajando como "la movilización social", "la comunidad internacional", "las Fuerzas Armadas" y "la unión de la oposición".

"Todos estamos desesperados, todos estamos frustrados por un momento muy duro de nuestro país pero nosotros debemos mantenernos en la ruta, hemos hablado muy claro, estamos en una ruta de esperanza, de cambio que está cada vez más cerca, esperemos que sea lo más pronto posible sin duda", dice.

Tampoco quiere adelantarse al último de los tres pasos. No sabe quién será el próximo candidato a la Presidencia cuando se celebren esas "elecciones libres".

"El mejor candidato va a ser el que surja de la unión de todos los factores, de la alternativa democrática, sería extemporáneo hablar de eso, estamos más bien en un proceso de unificar, en un proceso de aglutinar a todos los sectores", señala.

Y aclara sobre el tema: "Va a haber un solo candidato de cara a ese proceso".

Sobre la auditoría que la Contraloría venezolana anuncia que le abriría por supuestos recursos internacionales que ha recibido, Guaidó dice: "Creo que un régimen absolutamente deteriorado sin credibilidad no tiene ningún tipo de autoridad ni de legitimidad para hablar luego de que se han robado todo el dinero".

Asegura en este sentido que sí puede demostrar "con honestidad" la procedencia de los recursos que pueda manejar, "como siempre hemos hecho, a diferencia de los que hoy (están) en el régimen, su estilo de vida es bastante cuestionable".

Afirma que no le importan las medidas de las instituciones del Estado que han demostrado afinidad con el Gobierno de Maduro, y reitera que solo le interesa "salir de esta dictadura, lograr la fuerza social y política necesaria para lograr el cese de la usurpación".

Y agrega: "Yo creo que ellos ya están francamente de salida".

Guaidó trata de desmontar el discurso del chavismo de que sus acciones pueden llevar a una "guerra civil" al señalar que en Venezuela "no hay posibilidad de un enfrentamiento pueblo contra pueblo" porque "Maduro está aislado, está solo, no tiene respaldo popular, no tiene aglutinamiento ideológico en torno a él".

Para el líder de oposición, Maduro hoy "no enarbola ninguna causa" y solo quiere "mantener y proteger sus privilegios".

Por ello, "nadie estaría dispuesto a nada por Nicolás Maduro, por inmolarse o por ir a morir por alguien que no está dispuesto ni siquiera a atenderlos o a protegerlos y cuando el 90 % de la población quiere cambio", insiste.

También señala que Maduro no tiene cómo financiar este supuesto escenario bélico que él mismo expone y esta es una de las razones por las cuales el Parlamento que preside ha pedido a los organismos financieros internacionales que no le entreguen los activos de Venezuela al gobierno chavista.

"¿Por qué protegemos los activos de Venezuela? Precisamente para que no utilizaran los recursos de Venezuela en seguir armando a la población", añade.

Mientras tanto, Guaidó dice estar concentrado en lograr que entre la ayuda humanitaria al país, y asegura que ya logró el ingreso de 1.700.000 raciones de alimentos para niños en estado de desnutrición.