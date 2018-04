El Gobierno ve proporcionado el ataque a Siria y PSOE y Ciudadanos, legítimo

El Gobierno ha emitido hoy un comunicado en el que señala que el ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra el régimen sirio es "una acción legítima y proporcionada", mientras que PSOE y Ciudadanos han pedido respeto a la legalidad internacional.

Mientras y desde su cuenta en Twitter, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado el ataque conjunto por "ignorar" a Naciones Unidas y "despreciar" la legalidad internacional, en línea con IU que ha publicado un comunicado de condena en la red social.

Tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra posiciones de Bachar al Assad en represalia por un ataque químico del que culpan al régimen sirio, el Gobierno de Mariano Rajoy ha difundido una nota de prensa en la que subraya que se trata de "una acción limitada en su objetivo y medios" y, por ello, "legítima y proporcionada".

Y enmarca la acción "en el uso de armas químicas por el Gobierno sirio contra la población civil", algo que califica de "gravedad extrema".

También el PSOE ha reaccionado con un comunicado en el que asegura que la guerra en Siria no va a terminar con más bombas sino "con más diálogo y con un esfuerzo concertado en la mesa de negociación" y donde subraya que el uso de armas químicas por parte del régimen de Al Assad es "inaceptable y exige una respuesta".

No obstante, los socialistas precisan que "hubiera sido deseable" haber esperado al resultado de la investigación de la OPAQ (Organización para la Prohibición de Armas Químicas) "para articular una respuesta conjunta de la comunidad internacional".

En su cuenta en Twitter, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "respeto a la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas".

El mismo mensaje ha sido recogido en el comunicado del PSOE que ha pedido no repetir "errores del pasado". "Nuestra apuesta siempre será el diálogo y la paz", han dicho.

Por parte de Ciudadanos, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado, en rueda de prensa, que "no se puede seguir permitiendo que se produzca un genocidio con armas químicas sobre la población civil" y ha recordado que el ataque militar está "avalado por la OTAN".

Además, Villegas ha manifestado que "el final de este asunto" tiene que ser llevar al presidente de Siria, Bashar al Assad, "ante la justicia y que él responda".

Desde IU, el diputado Alberto Garzón ha publicado un tuit en el que califica de "lamentable" el ataque "unilateral" y ha considerado "muy grave" atacar al Gobierno "que más lucha contra el ISIS".

"Y justo antes -ha dicho- de la llegada de los inspectores internacionales que investigan si las acusaciones imputadas son ciertas".



La Comisión Colegiada de IU también ha aprovechado la red social para difundir una nota en la que afirma que el ataque es "ilegal" por no respetar lo establecido en las Naciones Unidas y "sólo sirve para desestabilizar a la región, provocar dolor a los pueblos y alimentar la amenaza global".



IU ha expresado su rechazo a las declaraciones del Gobierno español "apoyando este ataque ilegal" y le ha exigido que "no autorice el uso de bases militares en suelo español como plataforma para realizar futuros ataques contra Siria".



Además, ha invitado al Gobierno a sumarse a esfuerzos internacionales para alcanzar una solución al conflicto en el país.



En la misma línea, la ONG Save the Children ha pedido al Gobierno que se "implique" en buscar un cese inmediato de la escalada militar en Siria y, en concreto, le ha planteado que lidere un "espacio mediador" junto a otros países que no participan militarmente en los ataques.



Rajoy ha concluido esta declaración subrayando que España mantiene que "sólo un proceso político de transición liderado por Naciones Unidas puede traer la paz a Siria y poner fin a tanto sufrimiento".