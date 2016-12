El primer ministro italiano, Matteo Renzi, anunció hoy que el lunes presentará su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella, tras su derrota en el referéndum celebrado el domingo.



El jefe del Gobierno hizo este anuncio tras reconocer en la sede del Ejecutivo que "el `no` ha vencido" en la consulta sobre la reforma constitucional que había propuesto.



"Esta reforma es la que hemos sometido al voto, no hemos resultado convincentes, lo siento, pero nos vamos. Como era claro desde el principio, mi experiencia de Gobierno finaliza aquí", dijo Renzi, "con un nudo en la garganta", tal y como subrayó.



El primer ministro, que acaba de celebrar mil días al frente del Ejecutivo, avanzó que el lunes por la tarde, tras una reunión del Consejo de Ministros, se personará ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para presentarle su dimisión.



"Quería recortar escaños pero no lo he logrado. La silla que cae es la mía", señaló gráficamente.



Durante su comparecencia, Renzi estuvo acompañado por su esposa, Agnese Lantini, a quien agradeció su "paciencia" durante su experiencia al frente del Ejecutivo.



Renzi había vinculado su continuidad en el poder a la aprobación de su reforma de la Constitución, una reforma clave para él que hoy fue tumbada en un referéndum.



Con cerca de la mitad de los votos escrutados, el 59,6 % de los votos eran contra la reforma mientras que un 40,4 % a favor.